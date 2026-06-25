Terremoto doble en Venezuela: registran 32 muertos pero estiman hasta 100.000

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez .

La mandataria ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados" . Hay quienes estiman que los muertos serían alrededor de 100.000, según Servicio Geológico de Estados Unidos .

"A esta hora tenemos reportes de 32 muertos , sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su comparecencia, Rodríguez ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", ha detallado.

Ante lo que ha descrito como un "inédito fenómeno sísmico" por el doble terremoto , ha recalcado que están en marcha las tareas de rescate. "Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", ha indicado.

Tras expresar sus condolencias con los afectados, ha indicado que se han puesto a disposición "hoteles y refugios" para las personas que perdieron sus viviendas o aquellas cuya infraestructura ha quedado amenazada por el terremoto. Igualmente, ha anunciado la suspensión de las clases y de actividades "no esenciales" a servicios públicos.

De esta forma, y ante las "horas tan duras" que vive el país, la mandataria interina venezolana ha llamado a actuar con "unión nacional" y "con calma". "Que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero sepan que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo", ha señalado.

Apoyo de decenas de países

En su mensaje, Rodríguez ha agradecido los contactos mantenidos con Estados Unidos, en particular ha destacado la atención del presidente, Donald Trump, ante el desastre natural, así como con otros países del continente americano, incidiendo en que varios países prepararan el envío de equipos de rescate.

Aparte de Washington se han comprometido a enviar rescatistas República Dominicana, El Salvador y México, ha indicado, tras mantener llamadas con los respectivos presidentes, Luis Abinader, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum.

También ha señalado que países como Qatar, Brasil o China han ofrecido apoyo, al igual que vecinos del Caribe como Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía y Dominica. Dpa