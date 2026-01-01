Termina un año y comienza otro... Pero, ¿qué es realmente el tiempo y cuán cierta es la creencia de que solo existe el presente?

2025 ya ha sido reemplazado por 2026. Un nuevo cambio de calendario que otra vez nos hace caer en la cuenta de que el tiempo pasa, implacable.

Pero ¿te has preguntado alguna vez qué es realmente el tiempo más allá de lo que marcan los relojes y los almanaques?

Piénsalo un momento. En nuestra experiencia como seres humanos percibimos el tiempo como una secuencia de sucesos. Es decir: un futuro que se vuelve presente y un presente que se transforma en pasado.

Sentimos que el presente es lo único que existe, pero es efímero, se esfuma a cada segundo.

Consideramos que el pasado es lo que ha dejado de ser y se aleja de nosotros rumbo al olvido, aunque parte de él permanece en nuestros recuerdos.

Y creemos que el futuro es algo potencial que aún no ha sucedido y promete diversos caminos alternativos.

Getty Con sus teorías de la relatividad especial y general, Albert Einstein (1879-1955) cambió nuestra visión del universo para siempre.

Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es el tiempo algo real o una mera ilusión? ¿O una mezcla de ambos?

Prepárate, porque lo que dice la física clásica y actual al respecto puede causarte una mezcla de asombro y perplejidad, ya que cuestiona algunas de las creencias más difundidas sobre nuestro devenir.

¿Distintos tiempos?

"Los físicos no se ponen de acuerdo a la hora de contestar la pregunta general de qué es el tiempo", le comenta a BBC Mundo el Dr. Chamkaur Ghag, reconocido astrofísico del University College de Londres (UCL).

"Pero sí hay consenso en aceptar lo que dice la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que presenta un universo donde el espacio y el tiempo son inseparables y se influyen mutuamente, y donde los fenómenos se experimentan de distintas maneras según el estado de movimiento de los observadores".

Getty En nuestro Universo, espacio y tiempo son inseparables y se modifican mutuamente.

Getty Images El movimiento de los cuerpos y la fuerza gravedad no solo afectan al espacio: pueden hacer que el tiempo pase más rápido o más lento.

En este cosmos el tiempo es relativo, explica Ghag: se dilata a medida que un cuerpo se mueve más rápido en relación con otros. Así, cuanto más se aproxima un objeto (o un individuo) a la velocidad de la luz, más notoria es la desaceleración del reloj.

Según Einstein, el tiempo también transcurre más lentamente cuando un cuerpo experimenta una fuerza gravitacional mayor.

En la película Interstellar (2014), de Christopher Nolan, hay una escena que lo explica bien: el protagonista desciende a un planeta sometido a una intensa gravedad por encontrarse cerca de un agujero negro. Cuando regresa a la nave principal tras lo que para él ha sido poco más de una hora, se encuentra con un tripulante para el que han pasado... 23 años.

La dilatación del tiempo ha sido comprobada de manera experimental en las últimas décadas usando ultraprecisos relojes atómicos y modernos aceleradores de partículas. A lo que se ha sumado la detección de las ondas gravitacionales generadas por las distorsiones en el espacio-tiempo.

Varios triunfos para las ideas de Einstein.

Promoción de la película Matthew McConaughey (der.) es el protagonista de "Interstellar". Aquí junto a Anne Hathaway.

"Otro de los principios aceptados por los físicos es que el tiempo va para adelante y nunca para atrás", dice Ghag.

Sin embargo, una nueva -y controvertida- corriente en la física que lleva el nombre de teoría poscuántica de la gravedad clásica añade aún más complejidad a la noción del tiempo, al imbuirlo de un grado de azar.

Según ella, la forma en la que transcurre el tiempo puede oscilar aleatoriamente en determinadas partes del universo, como el flujo y reflujo de un arroyo, le explica a BBC Mundo Jonathan Oppenheim, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Cuántica de UCL y proponente de la revolucionaría teoría.

"Estas fluctuaciones ocurren por la interacción entre el mundo cuántico, que tiene un comportamiento extraño e impredecible, y el tejido del espacio-tiempo, que está dominado por reglas previsibles", precisa Oppenheim.

Lo que explicaría curiosidades de nuestro cosmos como, por ejemplo, que una partícula pueda estar en dos sitios al mismo tiempo o estar conectada con otra a millones de años luz.

¿Una ilusión?

Pero ¿hay algo más que el tiempo relativo con pizcas de azar? En su bestseller "Breve historia del tiempo", el famoso físico británico Stephen Hawking menciona la existencia de un "tiempo psicológico".

Según Chamkaur Ghag, del University College de Londres, se trata de la manera en la que nuestro cerebro procesa la relatividad temporal.

Getty ¿Es el tiempo como lo percibimos un engaño de la mente?

"Por alguna razón que la ciencia neurológica aún no ha logrado explicar, una parte de nuestra psique interpreta el devenir en términos de pasado, presente y futuro".

"Estamos atrapados en un cerebro limitado que entiende así algo tan complejo como el tiempo... ¡Qué le vamos a hacer! Este es un campo de estudios fascinante en el que queda mucho por investigar", dice el físico de partículas británico.

La pregunta entonces es: ¿de qué manera funcionan en el universo las categorías que nosotros conocemos como pasado, presente y futuro?

X El Dr. Chamkaur Ghag es un reconocido físico de partículas británico.

Desconcertante

Una de las nociones que pueden dejarnos más desconcertados es que, en teoría, nuestro pasado sigue existiendo en alguna parte del universo.

"Como espacio y tiempo son inseparables e interactúan, todos y cada uno de los acontecimientos de nuestras vidas ocurren en un espacio-tiempo diferente, aunque sucedan en lo que creemos que es el mismo sitio", aclara el Dr. Ghag.

"Es como si nuestra existencia fuera una sucesión de instantáneas", acota.

Getty En teoría, nuestros "yos" del pasado siguen existiendo. Los une la conciencia.

Para que lo entiendas, lector y lectora, piensa por ejemplo en lo que estás haciendo ahora mismo: leyendo este artículo quizás en tu celular. Pero tu "yo" actual ya no ocupa el mismo espacio-tiempo que el de hace un segundo. El que dejaste atrás sigue existiendo en otro plano aunque no lo puedas ver. Y así cada segundo que pasa.

Ghag explica que si conociéramos las coordenadas exactas de los episodios de nuestro pasado y fuera posible viajar a esos puntos -algo muy improbable-, podríamos encontrarnos con nuestros "yos" pretéritos.

Fascinante, ¿no? ¿O aterrador?

Getty El presente, nuestra percepción de sucesos simultáneos en un instante.

En cuanto al presente, la física actual sostiene que lo que llamamos "ahora" es el conjunto de eventos que, en nuestra percepción humana, ocurren simultáneamente en un instante determinado.

Sin embargo, como el tiempo puede dilatarse, transcurrir a distintos ritmos para diferentes observadores e incluso tener idas y vueltas aleatorias, también es factible que el presente sea una "duración" más que un momento.

Eso lo volvería un poco menos fugaz de lo que pensamos.

¿Futuro cierto o incierto?

Y qué del futuro, ahora que comienza un nuevo año. ¿Vale la pena hacer una lista de propósitos para los próximos 12 meses si consideramos que el porvenir depende de nuestra libertad?

¿O acaso el futuro está predeterminado, lo que invalidaría el libre albedrío pero, asimismo, haría más fácil predecir lo que vendrá?

Aquí es donde los físicos se sienten más desorientados al hablar del tiempo.

Getty ¿Decidimos realmente el futuro?

"Hay quienes dicen que podemos influir en el futuro al escoger entre distintos itinerarios", afirma el Dr. Ghag.

"Pero supongamos que el libre albedrío también estuviese sometido a la relatividad. Teóricamente, si supieras todas las posibles trayectorias de las mentes y los fenómenos, podrías predecir el futuro", especula.

Claro que eso crearía una paradoja, según explica el físico de UCL: "El conocimiento de lo que va a ocurrir termina alterando lo que pasará".

"La verdad es que la física todavía no tiene una respuesta clara sobre lo que es el futuro", admite Ghag.

Entre tanto, apunta el científico, la esperanza y el anhelo de cambio de los seres humanos sigue nutriéndose de la idea de que el mañana puede forjarse, incluso el año que está por comenzar.

