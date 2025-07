Sorpresa arqueológica en Israel: descubrieron un híbrido entre humano y neandertal

Un equipo de científicos reanalizó el cráneo de una niña de entre 3 y 5 años hallado hace casi un siglo en una cueva de Israel y planteó que podría tratarse de un híbrido entre humanos modernos y neandertales. El descubrimiento , sin embargo, no ha sido aceptado por toda la comunidad científica.

Los restos habían sido restaurados originalmente con yeso, lo que dificultó durante décadas su análisis detallado. Gracias a los avances tecnológicos, el equipo de Dambricourt Malassé propuso que esta morfología no podría explicarse únicamente como una variabilidad dentro de los humanos modernos. "No hay forma de que esta morfología represente la variabilidad del Homo sapiens", afirmó la investigadora en un correo al sitio web Live Science, y sostuvo que el caso representa "objetivamente" un híbrido.

No obstante, no todos los expertos han compartido esa conclusión. Chris Stringer, paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres, dijo que si bien la mandíbula puede parecer más primitiva, en conjunto los restos siguen alineándose principalmente con Homo sapiens. “Incluso si no se trata de híbridos de primera generación, ciertamente es posible que los fósiles de Skhul reflejen algo de flujo génico entre las dos poblaciones”, señaló Stringer, en alusión a un estudio de 2024 que ya había planteado una mezcla genética entre neandertales y humanos hace unos 100.000 años.