Sin paz a la vista, Rusia y Ucrania se atacan con drones y misiles hay civiles muertos

Fuerzas de Rusia atacan regiones de Ucrania con decenas de drones y misiles. Ucrania responde atacando Rusia. No hay paz a la vista en esta guerra.

Rusia atacó anoche Kiev y otras nueve regiones de ucranianas en otro bombardeo masivo con misiles y drones que tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas de Ucrania, donde seis civiles han muerto y otras 17 han resultado heridas bajo el fuego ruso en las últimas horas, según el presidente Volodímir Zelenski.

“Ciudades normales han sido atacadas, sobre todo nuestra infraestructura energética, pero también han sido golpeados muchos edificios residenciales”, escribió Zelenski en su cuenta de X. Las regiones atacadas son Kiev y Cherníguiv (norte), Dnipró, Kirovogrado, Poltava, Cherkasi y Vínitsia (centro), Sumi (noreste), Zaporiyia (sureste) y Odesa (sur).

Zelenski volvió a pedir más presión a Rusia para que el Kremlin acceda a bajar las armas. “Lo que dice Rusia sobre la diplomacia no significa nada mientras los líderes rusos no sientan problemas críticos. Y esto sólo puede conseguirse con sanciones, capacidades de largo alcance (para Ucrania) y diplomacia coordinada con todos nuestros socios”, escribió Zelenski.

Ucrania ataca ocho regiones de Rusia Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron anoche 33 drones de ala fija de Ucrania sobre ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, ocho de los aparatos abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de la región de Briansk.

Los drones, armas habituales de rusos y ucranianos en la guerra. Foto: Efe. Los drones de Rusia y los de Ucrania concentran protagonismo en este guerra. Foto: Efe. EFE El mando militar ruso indicó que tres drones fueron derribados sobre el territorio de Crimea y otros siete, sobre las aguas de los mares Negro y de Azov, que bañan la península anexionada por Moscú en 2014. Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la regiones de Leningrado (cuatro), Rostov (tres), Pskov (tres), Nóvgorod (dos), Oriol (uno) Tver (uno) y Tula (uno).