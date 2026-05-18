Shakira gana su batalla de 8 años contra la Hacienda española, que deberá devolverle 60 millones de euros

Tras ocho años de batalla judicial, la cantante colombiana Shakira acaba de ganar uno de sus pulsos a la Hacienda española, que deberá devolverle 60 millones de euros (casi US$70 millones) en impuestos y sanciones cobradas de forma indebida, según dictaminó la Audiencia Nacional.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha dicho la artista en un comunicado difundido tras conocerse la sentencia este lunes.

En este caso concreto, la Agencia Tributaria española consideraba que la cantante era ya residente fiscal en España en 2011, cuando dio una gira mundial de 120 conciertos en 37 países, y le reclamó pagar por todas las ganancias de ese trabajo.

En esa época Shakira mantenía una relación con el que sería después el padre de sus dos hijos, el ahora exfutbolista español Gerard Piqué, y pasaba mucho tiempo en España, pero la artista alegó que no el suficiente como para ser considerada residente fiscal.

Para ello, es necesario pasar más de la mitad del año en el país, es decir 183 días, pero el tribunal considera que Hacienda no ha podido probar que Shakira Isabel Mebarak Ripoll estuviera más de 163 días en territorio español.

La Agencia Tributaria, sin embargo, consideraba que Shakira, que mantenía una "relación sentimental" con Piqué, desarrollaba en España su vida personal y parte de su actividad económica, y que la residencia que ella alegaba en Bahamas, donde la artista compró una isla privada, no era real.

Hacienda recabó entonces información de sus gastos, sus apariciones públicas e incluso sus publicaciones en redes sociales para probar que pasaba la mayor parte de su tiempo en territorio español.

La Audiencia Nacional considera ahora que no es el caso.

Joan Amengual / VIEWpress Shakira fue condenada en otros proceso por fraude fiscal al considerar la Fiscalía probado que vivía en Barcelona con su entonces pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus dos hijos.

Su sentencia anula de esta forma la resolución de otra instancia, el Tribunal Económico Administrativo Central, que el 22 de julio de 2021 consideró que la artista debía pagar tanto el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas como el Impuesto de Patrimonio, una cantidad que, sumada a las sanciones, ascendía a más de 55 millones de euros.

La Agencia Tributaria española deberá ahora devolverle esa cantidad más los intereses generados y el costo del juicio.

No es el único contencioso que ha tenido con el fisco español, pero sí el primero en el que la justicia le da la razón.

Shakira ya fue condenada en 2023 por fraude fiscal, en un juicio en el que la colombiana pactó una pena de tres años de cárcel (para la que no entraría en prisión) y una multa de 7,3 millones de euros por no pagar los impuestos correspondientes entre 2012 y 2014.

La cantante fue acusada entonces de fingir su residencia en Bahamas, cuando, en realidad, según probó el tribunal, vivía en Barcelona junto a su pareja e hijos. La Fiscalía la acusó entonces de haber dejado de pagar 14,5 millones de euros en impuestos por su trabajo durante las giras, campañas publicitarias y derechos musicales.

El fallo actual no afecta a esa otra condena.

"Y la deuda en Hacienda"

La disputa con Hacienda le ha supuesto, según la propia cantante, un grave perjuicio personal.

Incluso llegó a colarse en uno de sus grandes éxitos de los últimos años, en el que canta sobre su ruptura de pareja, a la que reprocha que "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Después de más de ocho años "soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", ha declarado la colombiana.

La artista abandonó España en 2023 para trasladarse a Miami, donde actualmente reside con sus hijos.

Hacienda todavía podría recurrir la sentencia presentando un recurso de casación en los próximos 30 días.

BBC

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FUENTE: BBC