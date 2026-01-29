Se hizo pasar por agente del FBI, quiso liberar a Luigi Mangione y terminó detenido

Un hecho increíble ocurrió en las últimas horas en Estados Unidos , en la prisión federal de Nueva York, la misma donde se encuentra detenido actualmente Nicolás Maduro. Allí, un hombre de Minnesota fue detenido después de hacerse pasar por un agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione , el reconocido hombre detenido por asesinar a un empresario.

Todo sucedió el miércoles por la noche, después de que este hombre llegara al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) supuestamente con una orden judicial para liberar a Mangione.

Al llegar, Mark Anderson, de 35 años, afirmó “que era un agente del FBI en posesión de documentos ‘firmados por un juez’ que autorizaban la liberación de un recluso específico”.

Si bien este documento judicial no especificaba el nombre del recluso que buscaba liberar, trascendió que sería Luigi Mangione. Tras presentar estos "documentos", Anderson fue detenido después de que los oficiales de la prisión le solicitaran sus credenciales federales.

Además, comentaron que: “Anderson también mostró y arrojó a los funcionarios [de la Oficina de Prisiones] numerosos documentos. Parece que están relacionados con la presentación de demandas contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.

Luigi Mangione se declaró no culpable por los cargos de terrorismo y asesinato a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealth Group

Quién es Luigi Mangione y por qué fue detenido

Luigi Mangione, un joven de 27 años, fue detenido después de asesinar el 4 de diciembre de 2024 al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a quien asesinó ya que estaba enojado con el funcionamiento de las aseguradoras y el sistema sanitario de Estados Unidos. Tras cinco días de búsqueda, fue detenido el 9 de diciembre de 2024.

Actualmente se encuentra detenido en el MDC, donde albergaron a reconocidos criminales, como El Chapo Guzmán o Sean Diddy Combs, entre otros, además de Nicolás Maduro. Ahora enfrenta un proceso judicial que podría terminar con cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Este caso tuvo tanta repercusión en el país que convirtió a Mangione en un ícono pop y, desde su arresto, su fondo de defensa legal ha recaudado más de un millón de dólares en donaciones, ya que personas enojadas con el sistema médico con fines de lucro del país han expresado su apoyo.