Rusia lanza misiles hacia el mar de Japón en una serie de maniobras militares
Rusia ha comunicado una fuerte maniobra militar, lanzando varios misiles hacia el mar de Japón, incluso, desde submarinos. Además, usaron drones militares.
Las autoridades de Rusia han informado este jueves del lanzamiento de varios misiles de crucero hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, en el marco de una serie de maniobras militares que también han incluido el uso de drones.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que se han utilizado misiles 'Kalibr' y 'Uran', ambos lanzados desde la fragata 'Shaposhnikov', y ha especificado que los objetivos han sido alcanzados con éxito.
"Las maniobras han sido llevadas a cabo por buques de la flota de Rusia en el Pacífico con la ayuda de la Fuerza Aérea y de drones del Ejército", ha apuntado el Ministerio.
Rusia muestra su fortaleza militar
Así, ha publicado una serie de imágenes de la fragata y del lanzamiento de estos misiles en un intento por mostrar con esta maniobra militar una mayor fortaleza a medida que avanza la invasión de Ucrania.