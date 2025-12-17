Rusia anunció que Ucrania lanzó noventa drones sobre su suelo y luego hizo lo mismo

Rusia publicó el derribo de otros 90 drones lanzados por Ucrania en su territorio. Los ucranianos, a su vez, neutralizaron decenas de drones rusos.

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de más de 90 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante la noche, entre ellos una treintena sobre la región de Krasnodar, sin dar informaciones por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que un total de 94 vehículos aéreos no tripulados "de ala fija" y procedentes de territorio ucraniano han sido derribados.

Así, ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas horas han sido interceptados 31 drones sobre Krasnodar, 22 en Rostov, 10 en Voronezh, ocho en Saratov, cuatro en Volgogrado y tres en Briansk.

Rusia neutraliza los drones de Ucrania En Voronezh se ha registrado un incendio tras un ataque contra una infraestructura energética, según el texto. El gobernador de la región, Alexander Gusev, ha señalado que varias propiedades han resultado "dañadas" por "la caída de escombros", si bien ha confirmado que el fuego ha sido extinguido "rápidamente".

Además, ocho drones han sido "neutralizados" sobre el mar de Azov y otros ocho en el mar Negro, tal y como indica el documento, sin que el Ejército ucraniano se haya pronunciado sobre los objetivos atacados.