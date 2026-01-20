Renunció el presidente de Bulgaria: el llamativo motivo por el que dejó el poder

El presidente de Bulgaria presentó este martes su renuncia ante el Tribunal Constitucional, que ya abrió un expediente para formalizar la dimisión.

Bulgaria atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política tras la renuncia del presidente Rumen Radev, quien este martes formalizó su dimisión ante el Tribunal Constitucional, según confirmó el propio organismo a través de un comunicado publicado en su sitio web. Con esta decisión, el país queda a la espera de definiciones institucionales en un contexto marcado por elecciones parlamentarias anticipadas.

La decisión del Presidente de Bulgaria Radev había anunciado el lunes que presentaría su renuncia al día siguiente, una medida clave para habilitar su participación en los próximos comicios legislativos. Tras su salida, la vicepresidenta Iliana Iotova asumirá las funciones presidenciales durante el tiempo restante del mandato, tal como lo establece la Constitución búlgara.

El ahora exmandatario, nacido el 18 de junio de 1963, tenía aún un año por delante en su segundo mandato presidencial, que es de cinco años. Radev fue elegido por primera vez en noviembre de 2016, reelecto en noviembre de 2021 y asumió su segundo período consecutivo el 22 de enero de 2022, consolidándose como una de las figuras centrales de la política búlgara en la última década.

De acuerdo con la Constitución de Bulgaria, la elección de un nuevo presidente debe realizarse no antes de tres meses y no más tarde de dos meses antes de la expiración del mandato presidencial en curso, por lo que el país deberá definir un calendario electoral claro en los próximos meses.

Iliana Iotova asume la presidencia interina Iliana Iotova, nacida el 24 de octubre de 1964, fue vicepresidenta de Radev durante sus dos mandatos y cuenta con una amplia trayectoria política. Antes de llegar a la Vicepresidencia, se desempeñó como miembro del Consejo Supremo y de la Oficina Ejecutiva del Partido Socialista Búlgaro, además de haber sido diputada del Parlamento búlgaro y del Parlamento Europeo.