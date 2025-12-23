Quién era Vince Zampella, el creador de Call of Duty que murió tras estrellarse con su auto en California

En las últimas horas, trascendió la noticia de que Vince Zampella , referente en el mundo de los videojuegos , murió a los 55 años tras sufrir un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles, en el estado de California .

El siniestro ocurrió el domingo 21 de diciembre, pero recién el martes se difundieron las imágenes del hecho, que generaron conmoción en la industria del entretenimiento digital.

Zampella , cocreador de la saga Call of Duty , conducía un vehículo Ferrari cuando perdió el control del automóvil y chocó contra un guardarraíl. Según informó la Patrulla de Carreteras de California , el vehículo se incendió inmediatamente después del impacto. El desarrollador quedó atrapado en el interior y falleció en el acto.

Un acompañante que viajaba con él fue expulsado del vehículo por la violencia del choque. Aunque fue trasladado con vida a un hospital cercano, murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

El video del accidente muestra el momento en que el automóvil se desvía a alta velocidad y termina destruido y envuelto en llamas. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Quién era Vince Zampella

Vincent Walter Zampella II nació el 1 de octubre de 1970. Estudió en Broward College y trabajó fuera del sector tecnológico antes de iniciar su carrera en videojuegos.

En las últimas dos décadas se convirtió en uno de los nombres más influyentes del desarrollo de videojuegos. Su carrera comenzó en los años noventa, cuando se incorporó a GameTek como diseñador gráfico y de video digital, en una etapa de transformación tecnológica del sector. Luego trabajó en compañías como Atari, Panasonic Interactive Media y SegaSoft, donde conoció a Jason West, quien se convertiría en su socio principal.

Vince Zampella Vince Zampella fue cofundador y director de estudio de Infinity Ward, director de Respawn Entertainment y director ejecutivo de Ripple Effect Studios. EFE

Ambos coincidieron en el estudio 2015 Inc., donde Zampella fue productor de Medal of Honor: Allied Assault para Electronic Arts, un título que vendió más de un millón de unidades. En 2002 fundó Infinity Ward junto a West y Grant Collier, con el respaldo de Activision. Desde allí, lideró el desarrollo de Call of Duty, una franquicia que redefinió el género de disparos en primera persona y superó los 500 millones de copias vendidas, según Los Angeles Times.

Uno de los mayores éxitos comerciales bajo su dirección fue Call of Duty: Modern Warfare 2, que recaudó 310 millones de dólares en su primer día de ventas y superó los 1.300 millones en pocos meses. Ese mismo año, Activision adquirió Infinity Ward por 5 millones de dólares.

En 2010, tras una disputa con Activision por derechos e independencia creativa, Zampella y West fueron despedidos. La situación derivó en un litigio por bonos y regalías, que incluyó demandas cruzadas por más de mil millones de dólares. El conflicto terminó en acuerdos confidenciales e indemnizaciones a empleados del estudio por 42 millones de dólares.

Ese mismo año, Zampella fundó Respawn Entertainment, con apoyo de Electronic Arts. La compañía fue integrada por varios exempleados de Infinity Ward y apostó por nuevas franquicias. De esta etapa surgieron títulos como Titanfall y Apex Legends, que alcanzaron amplia repercusión entre los jugadores y medios especializados.

En 2017, Electronic Arts adquirió Respawn por 151 millones de dólares en efectivo, más hasta 164 millones en acciones restringidas, según informó Polygon. Tras la compra, Zampella amplió su responsabilidad en el grupo. En 2020 asumió el liderazgo de DICE Los Ángeles —más tarde renombrado Ripple Effect Studios— y la supervisión global de la franquicia Battlefield, sin abandonar su rol al frente de Respawn.

Durante los últimos años, Zampella mantuvo una relación activa con la comunidad de jugadores. En octubre de 2025, tras el lanzamiento de Battlefield 6, se expresó en redes sociales sobre fallas técnicas en la plataforma de EA. Defendió a los usuarios y al CEO de la empresa, y recordó los orígenes de Call of Duty con una frase contundente: “La única razón por la que existe es porque en EA fueron unos imbéciles”, según declaró a la revista GQ.