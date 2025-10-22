Quién era Daniel Naroditsky, el gran maestro del ajedrez y sensación en internet que murió a los 29 años

El gran maestro de ajedrez estadounidense y popular comentarista del juego Daniel Naroditsky murió a los 29 años.

La familia anunció su "inesperada" muerte en un comunicado publicado el lunes por su club, el Charlotte Chess Center. No se reveló la causa de la muerte.

"Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento inesperado de Daniel Naroditsky", decía la nota, añadiendo que era "un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo".

Naroditsky era conocido en línea por su canal de YouTube dedicado al ajedrez, en el que ofrecía tutoriales y retransmisiones en directo de partidas contra otros jugadores.

Inspiró a cientos de miles de personas de todo el mundo a adentrarse en el juego.

En YouTube tenía casi 500.000 suscriptores, mientras que en su canal de Twitch contaba con 340.000.

Los aficionados elogiaban su perspicacia y pasión. Le llamaban Danya de manera informal.

Desempeñó un "papel fundamental en la popularización del contenido de ajedrez en línea", afirmó la Federación Internacional de Ajedrez.

"Es una gran pérdida para el mundo del ajedrez", dijo el número dos del mundo, Hikaru Nakamura, en una publicación en las redes sociales.

Getty Images Naroditsky en 2008, tras su victoria en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Turquía.

Nakamura era amigo cercano de Naroditsky y le dijo a la BBC que el joven "inspiró a cientos de miles de personas a jugar al ajedrez. A mucha gente le encantaban sus videos".

"Cuando se trataba de crear contenido sobre ajedrez para ayudar a los principiantes, él era el mejor.

"He jugado más de mil partidas de ajedrez con Danie… El ajedrez es un mundo muy competitivo y las emociones están a flor de piel, pero Daniel siempre se mantenía tranquilo", añadió.

La creación de contenido en línea "no era una cuestión de dinero para él", aseguró Nakamura. "Sentía verdadera pasión por el juego".

Talento nato

Naroditsky se interesó por primera vez en el ajedrez a los 6 años, cuando su hermano mayor, Alan, le pidió que le ayudara a entretener a un grupo de niños en una fiesta de cumpleaños.

Su padre, Vladimir, y varios entrenadores pronto se dieron cuenta de su talento.

"Por lo que a mí respecta, solo estaba jugando con mi hermano", declaró Naroditsky al diario The New York Times en una entrevista en 2022.

Saltó a la fama internacional en 2007 cuando ganó el Campeonato Mundial Juvenil masculino sub-12 en Antalya, Turquía.

A los 14 años, publicó un libro titulado Mastering Positional Chess ("Dominando el ajedrez posicional"), sobre habilidades prácticas y maniobras técnicas en el juego.

Obtuvo el título de gran maestro, el competidor de ajedrez con la clasificación más alta de la federación internacional de ajedrez, cuando aún era adolescente, tras ganar el Campeonato Juvenil de Estados Unidos de 2013.

Más tarde, Naroditsky se graduó en la Universidad de Stanford y trabajó como entrenador de ajedrez en Charlotte, Carolina del Norte.

En 2022, The New York Times lo contrató como columnista de ajedrez y le pidió que contribuyera a una serie de acertijos de ajedrez para su sección de juegos.

"Incluso a mi nivel, sigo descubriendo cosas hermosas sobre el juego cada vez que entreno, enseño, juego o soy comentarista en un torneo", declaró Naroditsky al periódico en ese momento.

International Chess Federation Sus seguidores admiraban la manera de explicar el ajedrez de Naroditsky.

"Hacía al ajedrez divertido"

En el mundo de la creación de contenidos sobre ajedrez, Naroditsky era conocido "por sus retransmisiones nocturnas, sus partidas rápidas y por ser un jugador excepcional de ajedrez relámpago", declaró a la BBC su amiga y compañera ajedrecista Nemo Zhou.

La también gran maestra de ajedrez de Toronto (Canadá) y creadora de contenidos aseguró que Naroditsky era una "fuente de inspiración".

Ambos jugaron tanto en persona como virtualmente, en eventos de ajedrez en todo Estados Unidos.

"Tenía una forma de hacer que el ajedrez fuera divertido", afirmó.

Añadió que era conocido por ser un "verdadero historiador del juego", con una gran memoria para los datos sobre ajedrez y las partidas históricas, y que "hacía todo con amabilidad".

"Sin personas como él, probablemente habría dejado el ajedrez a los 17 años y nunca más lo habría vuelto a tocar", indicó.

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento, cientos de aficionados al ajedrez que admiraban su forma de jugar y sus tutoriales en video rindieron homenaje a Naroditsky.

Zara Graham, una británica de 20 años, le dijo a la BBC que fueron los videos de Naroditsky los que la inspiraron a jugar regularmente.

"Aunque nunca lo conocí en persona, me quedé absolutamente devastada al enterarme de la noticia" aseguró.

"De hecho, lloré cuando me enteré. Era un brillante profesor de ajedrez que me inspiró a empezar a jugar cuando tenía 14 años. Explicaba las cosas en sus videos de YouTube de manera que todo el mundo pudiera entenderlas.

"Influyó en miles de personas de todo el mundo".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC