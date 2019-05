Quentin Tarantino y 6 claves de "Érase una vez en Hollywood", su nuevo film

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizan la última película de Tarantino. ¡Luces, cámara, acción! El director ya recibió las primeras críticas de "Érase una vez en Hollywood" ("Once Upon a Time in Hollywood"), su última película, que se presentó el martes en el Festival de Cannes.