Qué ha hecho Trump para cumplir su gran promesa de bajar los precios en EE.UU. (¿y lo ha logrado?)

La promesa de combatir la inflación fue una de las principales bazas de Donald Trump para ganar las elecciones de 2024.

Trump culpó al entonces presidente Joe Biden del fuerte aumento del costo de vida, que entonces era la principal preocupación de los votantes.

También formuló ambiciosas promesas de bajar los precios para los estadounidenses "desde el primer día".

Un año después de su victoria, BBC Verify analiza algunas de las afirmaciones del presidente.

"Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente, desde el primer día", declaró Trump, rodeado de comida envasada, leche, carne y huevos, en una conferencia de prensa en agosto de 2024.

Los datos oficiales -que incluyen un período de cuatro meses de la presidencia de Biden- muestran que los precios de los alimentos aumentaron un 2,7% en los 12 meses hasta septiembre de 2025, con incrementos significativamente mayores en algunos productos:

Café: 18,9%

Carne picada: 12,9%

Plátanos: 6,9%

Desde que Trump asumió la presidencia en enero, los datos también muestran que, a excepción de una bajada en abril, los precios de la comida han aumentado cada mes.

"El presidente de Estados Unidos tiene muy poco control sobre el precio de los alimentos, especialmente a corto plazo", declaró a BBC Verify el profesor David Ortega, experto en economía alimentaria.

Los aranceles de Trump están elevando los precios de ciertos alimentos, explicó; un tercio del café que se consume en Estados Unidos proviene de Brasil y, por lo tanto, está sujeto a un arancel del 50%.

La represión de Trump a la inmigración irregular también puede haber tenido un impacto, añade Ortega, especialmente en la agricultura, donde se estima que hasta el 40% de los trabajadores -alrededor de un millón de personas- son indocumentados.

Los agricultores y las empresas se estarían viendo obligados a subir los salarios para atraer más mano de obra, aunque en este momento no hay datos que permitan cuantificar esos impactos en términos de aumento de precios.

Diane Swonk, economista jefe de KPMG, cree que los cambios en las políticas arancelarias y de inmigración han contribuido al aumento de costos.

"No cabe duda de que esos cambios están empezando a manifestarse como presiones inflacionistas", afirmó.

Añadió que también han contribuido otros factores, como los fenómenos meteorológicos.

"En el caso del café, hubo problemas climáticos que dejaron una temporada de cultivo muy mala, situación que se agravó por los aranceles impuestos a Brasil y Colombia", explicó.

Getty Images El precio de los huevos bajó este año tras un período de escasez en 2024.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a BBC Verify que el presidente Trump no controla los patrones climáticos en Sudamérica y que el alza de los precios del café es un fenómeno global.

Los datos del café muestran que los precios subieron a nivel mundial, alcanzando su punto máximo en febrero, pero ahora están bajando.

El mismo funcionario indicó que el presidente está abordando el aumento de los precios de la carne de res, incrementando temporalmente las importaciones.

Y, si bien los precios de los alimentos han subido en general, no todos ellos se han encarecido.

Cuando Trump sucedió a Biden en enero, el precio de una docena de huevos grandes era de US$4,93, alcanzando un máximo histórico de US$6,23 en marzo tras los brotes de gripe aviar.

Desde entonces, los precios han bajado a US$3,49 la docena.

"Las políticas de oferta del presidente Trump están controlando la crisis inflacionista de Joe Biden", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Otros artículos que han bajado de precio en los últimos 12 meses incluyen la mantequilla y margarina (-2%), los helados (-0,7%) y las verduras congeladas (-0,7%).

Getty Images Los aranceles de Trump han hecho aumentar los precios de algunos productos.

Electricidad

Durante su campaña, Trump prometió reducir drásticamente las facturas de electricidad.

"Bajo mi administración, reduciremos a la mitad los precios de la energía y la electricidad en un plazo de 12 meses, como máximo en 18", declaró en un mitin en agosto de 2024.

Sin embargo, desde que asumió la presidencia, los precios han aumentado.

Las últimas cifras muestran que la tarifa promedio de electricidad residencial alcanzó los 17,62 centavos por kWh (kilovatio-hora) en agosto de 2025, frente a los 15,94 de enero de 2025, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

"Era técnicamente imposible (reducir los precios a la mitad) cuando hizo la promesa", afirmó el profesor James Sweeney, del Instituto Precourt de Energía de Stanford.

Los precios de la electricidad no solo reflejan el costo de generación, sino también el costo de su distribución a través de "los cables, los transformadores y demás", explicó.

El profesor Sweeney atribuye el aumento tanto a problemas de oferta como de demanda.

"Tenemos un aumento repentino de la demanda, impulsado principalmente por los centros de datos. Quienes crean imágenes mediante inteligencia artificial consumen cantidades significativas de electricidad", alegó.

Getty Images El profesor Sweeney afirma que ha habido un aumento considerable en la demanda de electricidad, impulsado principalmente por los centros de datos.

Añadió que los recortes a los subsidios para energías renovables y los aranceles al acero importado -que encarecen la construcción de nuevas centrales eléctricas- también han contribuido al alza de los precios.

Swonk coincidió en que el auge de la IA está elevando los precios, especialmente para las personas con menos ingresos.

Puntualizó que "esto agrava la desigualdad, ya que los consumidores con mayor acceso a paneles solares y energías renovables suelen pertenecer a hogares más ricos".

En respuesta, un funcionario de la Casa Blanca declaró que Trump está impulsando la generación de energía a partir del carbón, el gas natural y la energía nuclear, lo que, dijo, "es la única manera viable de satisfacer la creciente demanda energética y reducir los precios de la energía".

Getty Images El precio promedio de un automóvil nuevo superó los US$50.000 por primera vez en septiembre.

Automóviles

En un mitin de campaña en septiembre de 2024, Trump extendió a los automóviles su promesa de bajar los precios de los alimentos, diciéndoles a sus seguidores: "Vamos a bajar los precios... de los alimentos, de los autos, de todo".

Sin embargo, el precio promedio de un automóvil nuevo superó los US$50.000 por primera vez en septiembre, un aumento con respecto a los US$48.283 de enero, según Kelley Blue Book, una empresa estadounidense de valoración de vehículos.

Los precios de los vehículos suelen subir entre un 2% y un 3% anual, explicó Erin Keating, de Cox Automotive.

"Los aranceles, que han sido el factor más importante en la industria automotriz durante los últimos 12 meses, no han hecho más que provocar inflación", sentenció.

Explicó que los precios de los automóviles nuevos están aumentando alrededor de un 4% anual, y que los aranceles contribuyen con al menos un punto porcentual.

"Creemos que en 2026 los precios subirán aún más, ya que la mayoría de los fabricantes se están absteniendo de aumentarlos directamente debido a los aranceles, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo".

Keating mencionó las exenciones fiscales para la población incluidas en el proyecto de ley de gastos de Trump, que, en su opinión, podrían incentivar la compra de autos nuevos.

Al ser consultado sobre el aumento del precio de los autos, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a BBC Verify que el gobierno ha tomado medidas regulatorias históricas para "revertir el fraude energético radical de la izquierda y ahorrar miles de millones anualmente".

Getty Images Un funcionario de la Casa Blanca declaró que el gobierno ha tomado medidas regulatorias históricas para "ahorrar miles de millones anualmente".

Gasolina

Trump prometió específicamente durante su campaña "reducir el precio de la gasolina a menos de US$2 el galón".

El día que asumió la presidencia, el precio promedio de un galón de gasolina regular era de US$3,125, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA por sus siglas en inglés).

Aunque está lejos de cumplir su promesa de bajar los precios a menos de US$2, el precio del galón de gasolina ha caído a un promedio nacional de US$3,079.

En respuesta, un funcionario de la Casa Blanca nos remitió a un sitio web de comparación de precios de gasolina, que muestra un promedio nacional de US$2,97 por galón, ligeramente inferior en comparación con los datos de la AAA.

El funcionario añadió que el presidente Trump ha impulsado rápidamente la economía estadounidense con el objetivo de que la gasolina vuelva a ser asequible para las familias de todo el país.

