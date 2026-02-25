Qué es el permiso ETA que ahora es obligatorio para viajar a Reino Unido

El gobierno británico afirma que es un paso más en su objetivo de digitalizar el sistema de fronteras e inmigración de Reino Unido.

Desde este miércoles 25 de febrero, será obligatorio que todas las personas que deseen viajar a este país -y que hasta ahora lo podían hacer sin visado- soliciten previamente un permiso digital conocido como ETA (siglas en inglés de Autorización Electrónica de Viaje).

Esto significa que las aerolíneas impedirán el embarque de pasajeros sin una ETA , una visa electrónica u otra documentación válida.

Las nuevas reglas se aplican a viajeros de 85 países diferentes.

Los países latinoamericanos que necesitan ETA son: Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil; así como España y el resto de la Unión Europea.

Una vez aprobada, la ETA le permitirá a su portador permanecer en Reino Unido hasta seis meses. Tendrá una validez de dos años, o hasta que caduque su pasaporte, y le permitirá realizar múltiples viajes a Reino Unido.

La visita puede ser por motivos de turismo, negocios o estudios de corto plazo.

También será necesaria para personas que crucen la frontera y viajen a través de Reino Unido como parte de un viaje; por ejemplo, aquellos cuya travesía haga una escala en Londres que les obligue a pasar por un control de pasaportes.

No necesitarán solicitar una ETA, sin embargo, los viajeros que hagan escalas en Reino Unido que no requieran pasar por la seguridad fronteriza.

Los viajes más largos y las visitas por motivos de trabajo o de estudio más prolongados requerirán una visa.

Las personas que normalmente necesitan visado para viajar a Reino Unido seguirán necesitándolo. No necesitarán solicitar una autorización de viaje electrónica (ETA).

El plan se lanzó en octubre de 2023, pero el gobierno afirma que "no se aplicó estrictamente para dar a los visitantes tiempo suficiente para adaptarse al nuevo requisito".

El Ejecutivo que encabeza Keir Starmer asegura que las ETA agilizarán el sistema de inmigración, lo acelerarán y lo harán más seguro.

Según el Ministerio del Interior británico, el programa ETA está en línea con el enfoque que muchos otros países, como Estados Unidos y Australia, han adoptado en materia de seguridad fronteriza.

Getty Images Hasta el año pasado, la mayoría de los viajeros que llegaban a Reino Unido para estadías cortas no necesitaban pasar por el complejo proceso de solicitar una visa.

Las autorizaciones electrónicas de viaje están vinculadas digitalmente al pasaporte del viajero y, según el gobierno británico, ayudarán a que se lleven a cabo controles de seguridad más estrictos antes de que las personas comiencen su viaje a Reino Unido.

La medida, dice el gobierno, ayudará también"a evitar el abuso del sistema de inmigración".

El plan fue anunciado en marzo de 2023 por Robert Jenrick, ministro de Inmigración del entonces gobernante partido Conservador, quien declaró que "las ETA mejorarán nuestra seguridad fronteriza al aumentar nuestro conocimiento sobre quiénes buscan venir a Reino Unido y evitar la llegada de quienes representan una amenaza".

"También mejorará los viajes para los visitantes legítimos", agregó.

Qué son las ETA

La nueva autorización ETA es similar al ESTA (Sistema Electrónico para Autorización de Viaje) de Estados Unidos para los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a ese país.

La ETA requerirá que antes de viajar la persona envíe al sitio web del Ministerio del Interior sus datos biográficos, biométricos y de contacto, que incluirán fotos de su rostro.

Para hacer la solicitud, el gobierno recomienda descargar la aplicación "UK ETA" desde Google Play o la App Store de Apple.

Será necesario viajar utilizando el mismo pasaporte que se usó para solicitar la ETA.

El gobierno británico ha proporcionado herramientas a las aerolíneas, compañías ferroviarias y compañías navieras para verificar los permisos de viaje a través de controles digitales automatizados con el ministerio del Interior.

La ETA está vinculada digitalmente a su pasaporte, por lo que no necesita una copia impresa en la frontera. Sin embargo, el gobierno recomienda conservar una copia impresa para sus propios registros.

Aunque una ETA permite visitar Reino Unido, no da derecho a entrar. Por lo tanto, el viajero deberá pasar por el control de pasaportes donde aún podrían rechazarlo -incluso con una ETA válida- si hay otros problemas relacionados con su pasaporte.

Cuando el viajero llegue al país, los agentes fronterizos comprobarán la ETA y podrán hacer preguntas complementarias antes de decidir si le permiten la entrada.

Lo que se intenta, dicen los funcionarios, es que con la tecnología de reconocimiento facial se puedan crear eventualmente "corredores sin contacto" en los que algunos pasajeros puedan entrar al país sin hablar con los agentes fronterizos.

Con ello, agregan, se "reducirán las filas en la frontera y se ayudará a acelerar los viajes legítimos a Reino Unido".

Getty Images Las ETA son similares a las ESTA que EE.UU. implementó en 2009.

La ETA tiene un costo de 16 libras (unos US$21,5) y permitirá múltiples viajes a Reino Unido para estadías de hasta seis meses a la vez durante dos años o hasta que caduque el pasaporte del titular, lo que ocurra primero. El gobierno asegura que planea aumentar su costo a 20 libras en el futuro.

Por lo general, el viajero podrá esperar una decisión sobre su ETA en un plazo de tres días, y en caso de que el permiso sea rechazado, deberá solicitar una visa.

Los viajeros de países que no tienen acuerdos de entrada sin visa con Reino Unido deberán seguir solicitando la visa correcta para entrar al país.

Asimismo, las personas que intenten viajar a Reino Unido para vivir, trabajar o estudiar deberán solicitar una visa electrónica que proporcione una prueba digital de su estado migratorio.

Getty Images El sistema de visados digitales es obligatorio desde este 25 de febrero.

Las personas con doble nacionalidad (aquellos que son ciudadanos tanto de Reino Unido como de otro país) no pueden obtener una ETA.

Para ingresar al país, deberán mostrar un pasaporte británico o una nueva versión digital del certificado de titularidad para adjuntarlo a su otro pasaporte.

Sin uno de ellos, podrían enfrentarse a que se les niegue el derecho a regresar a Reino Unido.

"Pérdida de viajeros"

La decisión de incluir en el nuevo programa ETA a los pasajeros que pasan por Reino Unido en tránsito ha generado críticas de agentes de viaje y administradores de los aeropuertos británicos.

Un informe de Heathrow, el principal aeropuerto de Londres, indicó en agosto pasado que ha experimentado una reducción de 90.000 pasajeros en las rutas que comenzaron a ser incluidas en el programa ETA en noviembre de 2023.

Y describió el sistema ETA como "devastador para la competitividad de nuestro centro de operaciones".

Como informó la revista Aviation Week, el aeropuerto londinense advirtió que la petición de la ETA hará que el país sea "menos competitivo y perjudicará el crecimiento económico" al aplicarlo a los pasajeros en tránsito.

"Queremos trabajar en colaboración con los ministros del Ministerio del Interior durante los próximos meses para abordar esta cuestión y aprender de las lecciones de los países en los que se ha puesto a prueba, donde ya hemos visto la pérdida de una cantidad significativa de pasajeros en tránsito", dijo un portavoz del aeropuerto.

Los programas de permisos de viaje no son nuevos.

La autorización electrónica de viaje ESTA de Estados Unidos, que ahora cuesta US$40 y dura dos años, se introdujo por primera vez en 2009.

Mientras tanto, la Unión Europea anunció que tiene previsto introducir un programa similar de autorización de viaje en el último trimetre de 2026.

El programa europeo se llamará ETIAS (Sistema de Información y Autorización de Viaje Europeo).

El ETIAS tendrá un costo de 20 euros (US$23,5) y será requerido para ciudadanos que no pertenecen a la UE, incluido Reino Unido, para viajar a 30 países de Europa.

