¿Qué es el kratom, la "heroína de las gasolineras" que tiene alarmadas a las autoridades en EE.UU.?

Jeffrey Deaver, un leñador jubilado de 58 años del estado de Washington, Estados Unidos, lleva cuatro años tomando kratom para aliviar un fuerte dolor crónico de cadera y rodilla.

Descubrió ese producto a base de hierbas cuando no encontraba alivio con los médicos y esperaba por una cirugía.

Al principio, asustado, empezó con una dosis pequeña, pero luego aumentó la cantidad hasta que el dolor desapareció.

El kratom, una planta con efectos similares a los de los opioides, ha ganado popularidad en EE.UU. en la última década y, por lo general, se compra sin receta y se consume en forma de pastillas, cápsulas o líquido.

Las autoridades estadounidenses hallaron esta semana que dos estudiantes fallecidos de la Universidad de Mississippi tenían kratom en paquetes.

Si bien sus muertes no se atribuyeron al kratom, las autoridades están emitiendo advertencias sobre su consumo.

Durante años, los detractores del kratom han presionado para que se prohíba, y en 15 países es ilegal.

Sin embargo, el kratom no está regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y es legal en algunos estados, incluido Misisipi.

Esto es lo que sabemos al respecto:

¿Qué es el kratom?

El kratom es un árbol originario del sudeste asiático, de países como Tailandia, Malasia e Indonesia.

Se ha utilizado durante siglos por sus propiedades estimulantes, molido y consumido de forma similar al té.

A medida que su popularidad se extendió por todo el mundo, entró al mercado estadounidense como suplemento alrededor de 2016.

"Ahí es donde realmente comenzaron los problemas", dijo Shane Speights, decano de la Facultad de Medicina Osteopática del Instituto Tecnológico de Nueva York en la Universidad Estatal de Arkansas.

Bloomberg vía Getty Images El kratom es originario del sudeste asiático, donde se cultiva y sus hojas son secadas al sol.

En EE.UU., el kratom se vende principalmente en formas altamente concentradas, ya sea en pastillas, polvo o líquido, dijo Speights.

Además, está ampliamente disponible: se puede encontrar en todas partes, desde tiendas de cercanía y gasolineras hasta comercios de cigarrillos electrónicos. Por ello, grupos de presión contrarios a su venta libre lo han denominado "heroína de las gasolineras".

Además, debido a su clasificación como suplemento, los productos de kratom no están regulados a nivel federal.

"No hay forma de saber con exactitud qué estás consumiendo", aseguró Speight.

"Podrías crear algo en tu sótano, comercializarlo como un suplemento, y nadie se molestaría en comprobar qué contiene", agregó.

¿Para qué se utiliza el kratom?

El kratom se suele comercializar como un suplemento herbal seguro y natural que ayuda a controlar el dolor, la ansiedad y la depresión.

En dosis bajas, sus propiedades estimulantes crean una especie de "subidón similar al de la cafeína", explicó Speights.

MediaNewsGroup/Orange County Register vía Getty Images Obtenida de las hojas del árbol Mitragyna speciosa, esta sustancia se comercializa en forma de pastilla, polvo, líquido o producto masticable.

Debido a sus efectos similares a los de los opioides, también se ha utilizado con el objetivo de frenar las adicciones a opioides reales como el fentanilo.

Estas propiedades se derivan de la forma en que los compuestos de la planta, como la 7-hidroximitraginina, activan diversas hormonas, incluida la dopamina.

¿Cuáles son los efectos y qué tan peligroso es?

"Es casi como tomar un narcótico", dijo Speights. "En dosis más altas, puede generar más euforia y producir una sensación de subidón más generalizada".

También es posible tener alucinaciones.

Las dosis más altas también conllevan un mayor riesgo de efectos secundarios adversos.

Eso incluye la depresión del sistema nervioso central, que es "donde se producen las muertes", dijo Speights.

La insuficiencia del sistema nervioso central puede provocar un colapso cardiovascular y dificultad para respirar.

AFP vía Getty Images La hoja de kratom se muele para su consumo o posterior industrialización.

Los síntomas de abstinencia y la adicción también son riesgos, afirmó Jana Wu, directora de integración clínica del centro de tratamiento de adicciones Mountainside, con varias sedes en el noreste de EE.UU.

"Afecta los matrimonios y las relaciones", señaló. "He visto a gente perder sus trabajos y gastar miles de dólares al mes en ello".

Debido a que es fácil desarrollar una alta tolerancia a esta hierba, es posible que los usuarios necesiten tomar una cantidad cada vez mayor para lograr el mismo efecto con el tiempo.

"He trabajado con personas que tomaban hasta 20 pastillas al día", relató Wu.

Los mayores peligros en EE.UU. provienen del hecho de que el kratom no tiene una regulación de alcance nacional, según expertos consultados por la BBC.

"¿Existe una dosis segura?", se preguntó Speights. "Mi respuesta es que no, porque —y vuelvo a este punto— no sabemos qué contiene".

¿Es legal el kratom?

El kratom está prohibido en 11 estados de EE.UU.: Alabama, Arkansas, Connecticut, Indiana, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Dakota del Norte, Tennessee, Vermont y Wisconsin.

Massachusetts fue el último estado en ilegalizarlo, con una orden de emergencia temporal emitida en agosto.

Diez años antes, la agencia antidrogas del país (DEA, por sus siglas en inglés) había clasificado el kratom como sustancia de la Lista 1, el nivel más peligroso para las drogas, y lo describió como "un peligro inminente para la seguridad pública".

Pero el intento fracasó unos meses después, cuando el Departamento de Justicia declaró haber recibido "numerosos comentarios de ciudadanos que cuestionaban" la iniciativa.

Tribune News Service vía Getty Images En algunos estados de EE.UU. es legal la venta de kratom.

Eso deja en manos de los estados la posibilidad de tomar medidas, como Arizona, que recientemente demandó a una empresa que vendía bebidas a base de kratom.

Los grupos que se oponen al kratom quieren que los estados hagan más. Sostienen que "las drogas que se venden en las gasolineras están envenenando" a la sociedad.

Grupos defensores del kratom, como la Asociación Estadounidense del Kratom, están presionando para que se prohíban los productos sintéticos que "se hacen pasar por kratom natural".

A nivel internacional, el kratom está prohibido en algunos países de Europa y de Asia. También en Australia.

En Malasia, país de origen del árbol de kratom, su consumo y venta están prohibidos por la Ley de Sustancias Tóxicas de 1952.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC