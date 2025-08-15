Previa de la cumbre Donald Trump y Vladimir Putin: Ucrania bombardea suelo de Rusia

Una refinería de petróleo de la región de Samara, en Rusia , ha sido objetivo este viernes de madrugada de un bombardeo que, según las Fuerzas Armadas de Ucrania , ha provocado "incendios y explosiones" en las instalaciones, si bien las autoridades locales han descartado que el ataque haya causado daños relevantes.

La refinería está situada en las inmediaciones de la ciudad de Syzran y es "una de las más grandes del sistema de Rosneft", ha explicado el Ejército de Ucrania , que ha informado también de que esta planta colabora en el suministro a las fuerzas de Rusia al producir combustibles de diversos tipos, también para la aviación.

El Gobierno de la región ha reconocido el ataque, pero ha tratado de minimizar su impacto, asegurando que las llamas están ya controladas y se han evitado "daños materiales importantes". En este sentido, ha aclarado en un mensaje en redes sociales que la seguridad de la población de la zona está garantizada.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que esta pasada noche los sistemas de defensa han interceptado siete drones sólo en la región de Samara, mientras que en todo el país han sido derribados más de medio centenar, principalmente en áreas cercanas a la frontera con Ucrania.

Ucrania bombardeó un puerto de Rusia

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de un bombardeo sobre el puerto de Olia, situado en la región de Astracán, suelo de Rusia, y considerado por Kiev como un "importante punto logístico" para la llegada del material militar de Irán a través del mar Caspio.

El ataque se produjo el jueves y, aunque los servicios de Inteligencia de Ucrania aún estarían intentando examinar sus efectos, sí han constatado daños en un buque, el 'Port Olya 4', en el que habría munición iraní y piezas destinadas a la fabricación de drones kamikaze tipo 'Shahed'.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado también de 149 enfrentamientos con las tropas de Rusia en el frente de combate durante el último día, en el que el "invasor" habría empleado más de 5.500 drones.

Pese a la aparente intensificación de la ofensiva, que ha llevado a Moscú a dar por controladas varias localidades de la región de Donetsk, varios altos mandos ucranianos han negado que Rusia haya logrado romper la última línea defensiva en esta zona. Dpa