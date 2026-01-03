Presos de alto perfil y causas sensibles: así es la cárcel donde está alojado Nicolás Maduro

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es una cárcel federal de detención preventiva y que vuelve a quedar en el centro de la escena internacional tras la detención del dictador venezolano en Estados Unidos.

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, volvió a quedar bajo los reflectores internacionales tras confirmarse que allí está detenido el dictador venezolano Nicolás Maduro luego de su captura y traslado a Estados Unidos. Se trata de una cárcel federal de detención preventiva, dependiente del Federal Bureau of Prisons, utilizada principalmente para alojar a acusados que esperan juicio o audiencias ante los tribunales federales de esa ciudad norteamericana.

Ubicado en el barrio de Sunset Park, el MDC no es una penitenciaría de cumplimiento de condenas largas, sino un centro transitorio para procesados por delitos federales graves, como narcotráfico, crimen organizado o terrorismo. Por su cercanía con el Distrito Este de Nueva York, uno de los más activos del país, suele concentrar presos de alto perfil, lo que lo convirtió en un establecimiento habitual en causas de impacto mediático.

La llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado La llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado En los últimos años, el MDC fue blanco de denuncias y críticas por sus condiciones de detención: problemas de infraestructura, restricciones prolongadas a visitas y comunicaciones, y cuestionamientos a la atención médica. Estos antecedentes explican por qué cada traslado de una figura relevante a la prisión genera atención pública y debate político.

Entre los detenidos más importantes que pasaron por el MDC de Brooklyn figuran Ghislaine Maxwell, condenada por su rol en la red de abusos de Jeffrey Epstein; Michael Cohen, exabogado de Donald Trump; y acusados de peso del narcotráfico internacional, como Ismael “El Mayo” Zambada, además de otros jefes y operadores de organizaciones criminales que enfrentaron procesos federales en Nueva York. Este historial refuerza el carácter del MDC como un engranaje clave del sistema judicial estadounidense para causas complejas y transnacionales.

Jeffrey Epstein fue acusado en el año 2008. Foto: EFE Jeffrey Epstein. EFE Aclaraciones importantes ayudan a dimensionar el lugar. Joaquín “El Chapo” Guzmán no está detenido en el MDC: tras ser condenado en 2019 a prisión perpetua, fue trasladado a la ADX Florence, en Colorado, la cárcel de máxima seguridad del país. Del mismo modo, Jeffrey Epstein no murió en el MDC, sino en el Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, otra cárcel federal distinta, aunque frecuentemente confundida por la similitud de nombres.