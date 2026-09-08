Por qué nos salen úlceras en la boca y qué puedes hacer para aliviar sus síntomas

Si alguna vez has tenido una úlcera bucal, sabrás cuánto puede afectar tu día una pequeña llaga. Estas pequeñas y dolorosas lesiones que aparecen de repente dentro de la boca hacen que comer, beber e incluso hablar resulten sorprendentemente incómodos.

La buena noticia es que la mayoría se curan por sí solas en una o dos semanas. Pero entender por qué aparecen y qué se puede hacer para prevenirlas puede marcar una gran diferencia.

Las úlceras bucales son increíblemente comunes. Hasta una cuarta parte de la población las experimentará en algún momento de su vida, y son especialmente frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes.

Algunas personas tienen una o dos al año; otras descubren que aparecen todos los meses. No son contagiosas y, por lo general, son inofensivas, pero aun así pueden ser muy molestas.

Entonces, ¿por qué ocurren? En muchos casos, se debe a algo simple. Un traumatismo en la zona, como morderse accidentalmente la mejilla, rozarse las encías con un cepillo de dientes o la irritación causada por brackets o dentaduras postizas, puede desencadenar una úlcera.

Ciertos alimentos, especialmente los picantes, salados o ácidos, también pueden irritar el revestimiento de la boca. El estrés, el cansancio y los cambios hormonales también influyen, y algunas personas notan que las úlceras aparecen alrededor de su periodo menstrual o durante épocas de presión en el trabajo o en casa.

A veces la causa es menos evidente. Las úlceras pueden estar relacionadas con niveles bajos de hierro, zinc, folato, vitaminas del grupo B o vitamina D, o con afecciones subyacentes como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn o un sistema inmunitario debilitado.

Si parece probable que exista una deficiencia, vale la pena pedirle a tu médico de cabecera un análisis de sangre para que puedas recibir los suplementos adecuados.

Los medicamentos, incluidos algunos antiinflamatorios, medicamentos para el corazón como los betabloqueantes y medicamentos para los pulmones como los broncodilatadores, también pueden desencadenarlas.

Getty Images Los alimentos ácidos, como el tomate, pueden irritar el revestimiento de la boca.

Y para algunas personas, las úlceras recurrentes son simplemente parte de su composición genética, ya que tienden a ser hereditarias.

Las personas que dejan de fumar suelen notar la aparición de úlceras bucales durante las primeras dos semanas. Son un efecto de la abstinencia, y alrededor de dos de cada cinco personas que dejan de fumar las desarrollan. Por lo general son leves y desaparecen en el plazo de un mes.

Si tienes la mala suerte de padecer úlceras de forma habitual, es posible que tengas estomatitis aftosa recurrente, un patrón de aparición repetida de úlceras. Estas úlceras pueden ser pequeñas y de corta duración, o más grandes y graves, llegando a durar varias semanas.

Se cree que están relacionadas con una respuesta inmunitaria hiperactiva en la boca, que hace que el revestimiento bucal sea más vulnerable a los desencadenantes cotidianos.

Cómo deshacerse de ellas

Aunque no existe una cura instantánea y la mayoría de las úlceras desaparecen por sí solas en una o dos semanas, hay varias formas de aliviar el dolor y ayudar a que cicatricen más rápido. Hacer enjuagues con agua tibia y sal puede aliviar las molestias y reducir la inflamación.

Los tratamientos tópicos de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor de las úlceras bucales y, en ocasiones, acortar su duración. Los geles y aerosoles con anestésicos locales, como la lidocaína y la benzocaína, adormecen la zona durante un breve periodo, haciendo que comer y beber resulte más cómodo.

Los enjuagues bucales antisépticos y antiinflamatorios, incluidos los que contienen clorhexidina y bencidamina, también pueden ayudar a reducir las molestias y podrían acortar ligeramente el tiempo de cicatrización.

Para las úlceras más persistentes o dolorosas, se pueden comprar comprimidos de esteroides que se disuelven en la boca. Los médicos o dentistas pueden recetar aerosoles con esteroides o enjuagues bucales más potentes para reducir el dolor y la inflamación, y acelerar la cicatrización.

Getty Images Los enjuagues bucales pueden ayudar a reducir las molestias.

Si las úlceras aparecen con frecuencia, vale la pena revisar la pasta de dientes que utilizas. El laurilsulfato sódico (SLS, por sus siglas en inglés), un agente espumante presente en muchas marcas, se ha relacionado con la aparición de úlceras bucales en algunas personas. Cambiar a una pasta dental sin SLS puede ayudar a reducir el dolor y el tiempo de cicatrización de las úlceras.

Consumir alimentos más blandos, beber líquidos fríos con pajita y evitar comidas picantes o ácidas, así como alimentos duros y crujientes como las patatas fritas, también puede hacer la vida más llevadera mientras cicatriza una úlcera.

La prevención suele ser más fácil que el tratamiento. Utilizar un cepillo de dientes de cerdas suaves, acudir regularmente a revisiones dentales y llevar una dieta equilibrada puede ayudar a proteger el revestimiento de la boca.

Controlar el estrés y dormir lo suficiente puede reducir la frecuencia con la que aparecen las úlceras. Y si sospechas que determinados alimentos desencadenan tus úlceras, como el chocolate, el café, los frutos secos o los tomates, llevar un registro puede ayudarte a identificar patrones.

Si una úlcera bucal dura más de tres semanas, sigue reapareciendo o tiene un aspecto inusual, es importante que te la revisen. Una úlcera persistente puede ser ocasionalmente un signo de una afección subyacente, incluido el cáncer oral, así que no ignores nada que te parezca fuera de lo normal.

Las úlceras bucales pueden ser pequeñas, pero pueden tener un gran impacto. La buena noticia es que cambios sencillos, desde usar otra pasta de dientes hasta controlar el estrés, pueden hacer que aparezcan con mucha menos frecuencia.

*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí si quieres leer la versión original (en inglés).

FUENTE: BBC