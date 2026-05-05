Por qué Alberta, la provincia más rica de Canadá, se está rebelando y quiere independizarse del país

Dirigentes separatistas de la provincia de Alberta, en Canadá, dieron un paso clave para un posible referendo independentista en el otoño boreal al presentar una solicitud formal el lunes.

Stay Free Alberta, el grupo que está detrás de la solicitud ciudadana, afirmó que lograron sobrepasar el número de firmas necesarias para activar un referendo.

El movimiento separatista de Alberta tiene sus raíces en lo que se conoce como la alienación occidental, un término usado por quienes creen que la provincia suele ser ignorada por los que toman las decisiones en la capital nacional, Ottawa.

Los organizadores de la petición tenían plazo hasta este mes para recopilar por lo menos 178.000 firmas, o 10% de los votantes elegibles, para la campaña de la consulta popular.

Mitch Sylvestre, director de Stay Free Alberta, declaró frente a la oficina electoral en Edmonton el lunes que la organización entregó más de 300.000 firmas.

"Este es un día histórico en la historia de Alberta", expresó. "Es el primer paso hacia el siguiente; hemos pasado la tercera ronda y ahora estamos en la final de la Copa Stanley [campeonato de hockey]", dijo metafóricamente.

Sin embargo, la verificación de las firmas fue suspendida por un tribunal en Alberta, pendiente de un fallo sobre una demanda de un grupo de Primeras Naciones indígenas que arguyen que los intentos del territorio para separarse de Canadá viola sus derechos.

Se espera que el fallo se emita a finales de este mes.

Kevin Hille, abogado de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, manifestó que sus clientes tienen un buen caso que podría anular la cuestión del referendo.

"Una frontera internacional impactaría sus derechos de tratado y forma de vida", le dijo Hille a la BBC, en referencia a los tratados forjados entre la Corona Británica y las comunidades de Primeras Naciones hace más de un siglo, antes de la creación de la Canadá moderna.

Añadió que sus clientes creen que una Alberta independiente significaría romper con esos tratados.

Getty Images Un grupo opositor de las Primeras Naciones indígenas arguye que una Alberta independiente violaría sus derechos consagrados en la Constitución de Canadá.

Hille destacó un fallo separado emitido por un tribunal en Alberta, en diciembre, en el que un juez dictaminó que un referendo independentista sería ilegal porque viola los derechos de las Primeras Naciones establecidos en la Constitución de Canadá.

No obstante, el gobierno de Alberta ha permitido que el proceso de solicitud siga adelante, después de enmendar sus leyes para eliminar el requisito de que los referendos iniciados por ciudadanos sean constitucionales.

El caso más reciente ante los tribunales cuestiona si el fallo tomado en diciembre se mantiene a pesar de ese cambio, señaló Hille.

Si tiene éxito, Hille afirmó que no se podría permitir un referendo independentista a menos que lo proponga el gobierno provincial.

Si las firmas de la solicitud se ratifican, los ciudadanos de Alberta votarían en una consulta popular tan pronto como el 19 de octubre.

La pregunta que se haría: "¿Está de acuerdo con que la provincia de Alberta deje de ser parte de Canadá para convertirse en un estado independiente?".

Un provincia rica en recursos naturales

Alberta, una provincia en el occidente de Canadá con una extensión de 661.848 km² y casi cinco millones de habitantes, es la cuarta más poblada del país después de Ontario, Quebec y Columbia Británica.

Es un territorio de enormes recursos naturales que contribuyen a la economía local y nacional, pero que compiten entre ellos mismos.

Por una parte están las Montañas Rocosas en el oeste de la provincia, con espectaculares paisajes montañosos, ríos, lagos y parques nacionales de la región que están protegidos y atraen el turismo ecológico y generan ingresos.

Pero también está la Cuenca Sedimentaria Occidental, un área geológica que cubre la mayoría de la provincia y es rica en yacimientos de carbón, petróleo y gas que han sido muy explotados, particularmente las arenas bituminosas en el norte mediante perforación y el esquisto mediante el fracking.

Según The Canadian Encyclopedia, Alberta es el mayor productor de crudo de Canadá y en 2020, la provincia produjo 3,79 millones de barriles diarios de crudo.

Pero existen preocupaciones medioambientales y sanitarias relacionadas con la extracción de combustibles fósiles en la provincia.

Muchas personas manifiestan serias inquietudes sobre la contaminación del agua y las tierras, las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en general sobre la salud.

La infraestructura petrolífera y gasífera también amenaza las fuentes de alimento silvestre de las comunidades de las Primeras Naciones indígenas.

Getty Images Mitch Sylvestre, director de Stay Free Alberta, declaró que su organización tiene más de las firmas necesarias para convocar un referendo separatista.

El enfado con Ottawa lleva tiempo gestándose en la provincia occidental, en particular en torno a sus reservas naturales, con unos albertanos creyendo que el gobierno federal, particularmente bajo los liberales, ha obstaculizado la industria del petróleo y el gas de la provincia en favor de una legislación pro clima.

Aunque anteriormente la situación estaba en la periferia de la política, la posibilidad de una crisis de la unidad del país se ha vuelto más probable en el último año.

Sin embargo, los sondeos señalan que los albertanos votarían en contra de la separación de Canadá, con más o menos un 25% a favor, según una encuesta realizada en febrero por la firma canadiense Abacus Data.

Una solicitud ciudadana opositora -Forever Canadian- lanzada en contra de la separación recibió 450.000 firmas y actualmente se encuentra ante un comité que decidirá su futuro.

Los proponentes de la separación sostienen que una Alberta independiente liberaría los recursos y mantendría la riqueza de la provincia.

Los miembros del movimiento también se han reunido con representantes del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Jeff Rath, uno de los organizadores y abogado que recomienda la independencia de Alberta, manifestó a la BBC en enero que las reuniones fueron para discutir "un estudio de viabilidad" de una posible línea de crédito de US$500.000 millones en caso de que la provincia se separara, pero añadió que su grupo no estaba solicitando financiación de EE.UU.

*Con información de Nadine Yousif, corresponsal senior de la BBC en Canadá

BBC

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FUENTE: BBC