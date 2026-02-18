Perú: dos congresistas de derecha y dos de izquierda buscan la presidencia tras la censura a Jerí

El Congreso de Perú se prepara para una sesión clave que definirá al nuevo presidente interino del país. Luego de la destitución del derechista José Jerí como titular del Parlamento y, en consecuencia, como jefe de Estado , cuatro legisladores formalizaron este martes sus candidaturas para asumir la conducción del Legislativo y del Ejecutivo hasta el 28 de julio.

Las postulaciones fueron remitidas antes del plazo límite de las 18:00 (23:00 GMT) al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. Los aspirantes representan a distintos sectores del arco político, en un escenario marcado por la inestabilidad institucional y la proximidad de las elecciones presidenciales del 12 de abril.

Compiten por el cargo la derechista María del Carmen Alva, el también conservador Héctor Acuña, y los izquierdistas Edgar Reymundo y José Balcázar. El pleno extraordinario convocado para este miércoles a las 18:00 hora local será el encargado de escoger al sucesor de Jerí .

La candidatura de Alva fue presentada por el vocero parlamentario de Acción Popular (AP), Edwin Martínez. La abogada, de 58 años, ya presidió el Congreso en el período 2021-2022 y busca ahora retomar el liderazgo del Legislativo en un momento de transición política.

Alva milita en Acción Popular, partido que gobernó el país en tres oportunidades: con su fundador Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985) y con Valentín Paniagua, quien encabezó el Gobierno de transición entre 2000 y 2001 tras la renuncia de Alberto Fujimori (1990-2000). Su experiencia en la conducción parlamentaria es uno de los principales argumentos de su postulación.

Héctor Acuña y el respaldo de Honor y Democracia

La candidatura de Héctor Acuña, de 68 años, fue impulsada por el vocero de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya. Ingeniero civil y empresario, Acuña es hermano de César Acuña, actual candidato presidencial y referente de Alianza Para el Progreso (APP).

Si bien ingresó al Congreso como representante de APP, posteriormente se distanció de esa fuerza por discrepancias internas y transitó por distintas bancadas hasta integrarse a Honor y Democracia, agrupación conformada mayoritariamente por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro. Su postulación apunta a consolidar el voto conservador en el Parlamento.

Reymundo y Balcázar, las cartas de la izquierda en Perú

Desde la izquierda, Edgar Reymundo oficializó su candidatura con el respaldo de la portavoz del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque. Sociólogo de 73 años, fue alcalde del distrito de Chilca, en la región andina de Huancayo, durante la década de 1980 por la alianza Izquierda Unida. También integró el Congreso en el período 2006-2011 por Unión por el Perú y regresó al Legislativo por Juntos por el Perú.

Por su parte, José Balcázar, abogado de 83 años, fue postulado por el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz. Exmagistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia, llegó al Congreso con Perú Libre, partido que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, luego destituido y actualmente condenado por su fallido intento de golpe de Estado a fines de 2022.

El nuevo titular del Congreso no solo conducirá el Parlamento, sino que asumirá la Presidencia interina de la República. Jerí ocupaba el cargo desde octubre, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), pero fue censurado este martes por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente se habían reunido con él en el Palacio de Gobierno.

josé jerí Congreso de Perú elige reemplazo de José Jerí. Captura de video.

Quien resulte elegido deberá dirigir el Ejecutivo de manera transitoria hasta el 28 de julio, fecha en la que entregará el mando al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril. En un clima de fragmentación política, la votación de este miércoles será determinante para encauzar la recta final del actual período constitucional en Perú.