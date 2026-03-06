"Nos hemos estado preparando": por qué las tropas sobre el terreno en Irán pueden ser kurdas y no estadounidenses

Por sexto día Estados Unidos e Israel han atacado objetivos en Irán librando una guerra desde el aire. ¿Podría haber pronto tropas sobre el terreno? Quizás. Pero no estadounidenses.

Grupos de la oposición kurda iraní exiliados en el norte de Irak le dijeron a la BBC que tienen planes de cruzar la frontera -y los han tenido desde hace décadas-, pero niegan rotundamente que sus combatientes ya lo hayan hecho.

"Nos hemos estado preparando para esto durante los últimos 47 años, desde la época de la República Islámica", declaró Hana Yazdanpana, del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK), que afirma tener la mayor fuerza armada.

Pero insistió en que "ni un solo peshmerga se ha movido". La palabra kurda peshmerga significa "aquellos que se enfrentan a la muerte".

Yazdanpana nos informó que seis grupos de la oposición, que recientemente formaron una coalición, se estaban coordinando política y militarmente. "Nadie se mueve solo", nos dijo. "Sabremos si nuestros hermanos van a desplazarse".

No espera que los combatientes avancen esta semana. Primero, Estados Unidos debe allanar el camino.

"No podemos avanzar si el aire sobre nosotros no está limpio", dijo. "Y necesitamos que se destruyan los depósitos de armas del régimen. De lo contrario, sería un suicidio. El régimen es muy brutal, y el arma más avanzada que tenemos es un Kalashnikov".

Ella quiere que Estados Unidos imponga una zona de exclusión aérea para proteger a los combatientes kurdos. "Lo hemos pedido muchas veces", dijo. "Yo fui quien envió los correos electrónicos diciendo 'lo necesitamos urgentemente'".

La Casa Blanca negó un informe que afirma que el presidente estadounidense Donald Trump estaba considerando armar a los kurdos, muchos de los cuales fueron entrenados por las fuerzas estadounidenses en el pasado para luchar contra Estado Islámico (EI) en Irak.

Pero a medida que aumentan los rumores sobre un posible avance de las fuerzas kurdas iraníes, también aumentan los ataques de Teherán contra ellas.

Vimos las consecuencias de los ataques contra dos grupos diferentes, incluido uno con misiles balísticos que destrozó una base del PAK y mató a un combatiente.

Matthew Goddard/BBC Una persona murió cuando Irán lanzó misiles contra bases de grupos kurdos iraníes en el norte de Irak.

Algunos grupos vaciaron sus bases y desplazaron sus fuerzas para intentar protegerlas de ataques.

Unirse a la lucha contra el régimen sería un gran riesgo, y no está claro qué podría ofrecer Trump a cambio.

Los kurdos, el cuarto grupo étnico más grande de Medio Oriente, se encuentran dispersos entre Irán, Irak, Siria y Turquía. Tienen un largo historial de persecución y traición. Como dice el refrán kurdo: "No tenemos más amigos que las montañas".

¿Se puede confiar en que Estados Unidos cumpla sus promesas? Muchos kurdos en Siria, aliados incondicionales de Estados Unidos en la lucha contra el EI, se indignaron recientemente cuando Trump se alineó con el gobierno de transición de Damasco en su contra.

Pero algunos altos líderes kurdos iraníes adoptan una postura pragmática.

Matthew Goddard/BBC Mustafa Mauludi del KDPI espera celebrar el festival Nowruz de este mes dentro de Irán.

"Estados Unidos e Israel no iniciaron esta guerra para satisfacer nuestras esperanzas, sino para defender sus propios intereses", declaró Mustafa Mauludi, vicepresidente del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDK). "Pero están atacando bases de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y esto nos beneficiará y nos ayudará a entrar".

A sus 67 años, ha esperado la mayor parte de su vida la caída del régimen islámico.

Vestido con la ropa tradicional kurda, relató una dolorosa historia familiar: un primo muerto por el régimen a los 13 años y otro que permanece en prisión después de 31 años bajo sospecha de colaborar con la oposición. Aseguró que el 60% de su familia fue arrestada y maltratada debido a sus actividades políticas.

Mauludi ya tiene una imagen mental de sus primeros momentos de regreso a su tierra natal.

"Cuando llegue a la primera aldea", nos dijo, "diré con voz potente: 'He estado luchando por ustedes, son mi pueblo, y ahora lucharé aún más'".

Cree que llegará a tiempo para celebrar el festival del Año Nuevo kurdo, el Nowruz, que se celebra el 21 de marzo.

Los kurdos representan alrededor del 10% de la población iraní de 90 millones de habitantes. Sus líderes piden a la comunidad internacional que respalde a Trump y que los respalde a ellos.

"Somos el grupo políticamente más organizado de Irán", declaró Abdullah Mohtadi, secretario general del Partido Komala del Kurdistán iraní. "Y no desperdiciaremos esta oportunidad (de cambio)".

Está decepcionado con la postura de Reino Unido.

"Me sorprende que Reino Unido sea el único país del continente (europeo) que no ha registrado al CGRI como organización terrorista", declaró Mohtadi. También criticó la "vacilación" de los británicos para permitir que Estados Unidos utilice sus bases para atacar a Irán.

Matthew Goddard/BBC Los grupos kurdos negaron los informes de que algunas de sus fuerzas hayan cruzado a Irán.

Es difícil calcular cuántas tropas podrían reunir los kurdos. "Podrían ser varios miles, incluyendo algunas que ya están dentro", según un periodista local, kurdo.

"Quieren ser parte del cambio en Irán para asegurarse de ser parte del futuro. A pesar de las lecciones de la historia siguen teniendo esperanza".

Algunos kurdos iraníes dicen que es hora de actuar, con o sin promesas estadounidenses.

"Si tenemos la más mínima esperanza de volver a nuestra patria, nos parece bien", dijo una mujer en la ciudad de Sulaymaniyah, cerca de la frontera iraní.

"Lo llamamos (a Irán) el régimen islámico del verdugo. Los odiamos muchísimo. Han matado a muchísima gente".

Todo esto deja a Irak en una situación difícil, temeroso de verse arrastrado a la guerra vecina.

El gobierno de Bagdad declaró que no permitirá que grupos "se infiltren o crucen la frontera iraní para llevar a cabo actos terroristas desde territorio iraquí".

Si las fuerzas kurdas cruzan la frontera, será un momento agridulce para Hana Yazdanpana, del PAK.

"Regresar a mi tierra será muy emotivo", dijo. "Mis tíos y abuelos murieron aquí (en el norte de Irak). No sé cómo sentirme, si feliz o triste, porque quienes realmente merecen ver este día se han ido".

Información adicional de Wietske Burema, Matthew Goddard y Bizhar Shareef

