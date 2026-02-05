Nike bajo la lupa de Donald Trump por supuesta discriminación a empleados blancos

La agencia federal encargada de garantizar la igualdad de oportunidades laborales en Estados Unidos abrió una investigación contra Nike por sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), al considerar que podrían haber derivado en prácticas de discriminación racial contra trabajadores y postulantes blancos.

Se trata de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), que por primera vez plantea formalmente que los programas de diversidad pueden constituir una forma de “trato desigual”.

En una presentación judicial realizada este miércoles ante un tribunal federal de Missouri, la comisión informó que investiga “acusaciones sistémicas de discriminación racial intencional relacionada con la DEI” en decisiones laborales adoptadas por la compañía. El caso pone a Nike en el centro de un debate polémico.

La investigación se enmarca en el endurecimiento del enfoque del Gobierno de Donald Trump contra las políticas de diversidad en el ámbito corporativo. Durante su campaña y tras su regreso a la Casa Blanca, Trump capitalizó las críticas a la DEI y dio impulso a la narrativa del “racismo inverso” contra personas blancas, una línea que ahora comienza a reflejarse en acciones institucionales.

El expediente contra Nike es la medida legal más relevante anunciada por la EEOC desde que Andrea Lucas asumió la presidencia del organismo. En una entrevista reciente, la funcionaria fue explícita respecto de sus prioridades: "Es evidente que tengo prioridades para abordar la discriminación racial y sexual derivada de la DEI".

Según el New York Times, consta en los documentos judiciales que la propia Lucas presentó una denuncia contra Nike en 2024, cuando aún era comisionada. En ese momento, la EEOC contaba con mayoría demócrata; hoy el organismo tiene una composición republicana de dos miembros contra uno. La agencia sostiene que Nike respondió solo de manera parcial a la citación emitida en septiembre y busca ahora que la Justicia la obligue a entregar información adicional.

“La EEOC busca información directamente relevante a las acusaciones de que Nike sometió a empleados blancos, solicitantes y participantes del programa de capacitación a un trato desigual basado en la raza”, afirmó la comisión en su escrito, que detalla que el foco está puesto en despidos, programas de pasantías y mentorías, desarrollo de liderazgo y otras instancias de crecimiento profesional.

La defensa de Nike y el impacto en un momento complicado

Nike rechazó la caracterización de la EEOC y sostuvo que cooperó activamente con la investigación. “Esto parece una escalada sorprendente e inusual”, afirmó la compañía en un comunicado. “Hemos participado de forma extensa y de buena fe en una investigación de la EEOC sobre nuestras prácticas, programas y decisiones de personal”.

La empresa aseguró haber entregado miles de documentos y respuestas escritas, aunque en una presentación judicial calificó la citación como “amplia, ambigua y excesivamente onerosa”. Entre otros puntos, el requerimiento abarca información desde 2018 y solicita detalles sobre programas internos de mentoría, prácticas profesionales y el alcance de los despidos realizados en 2024.

El escrutinio llega en un momento sensible para Nike, que atraviesa un proceso de reestructuración tras varios años de resultados flojos. En 2024, la compañía reemplazó a su director ejecutivo y designó a Elliott Hill, quien regresó de su retiro para liderar una reorganización interna orientada a reducir inventarios, acelerar el desarrollo de productos y recuperar el foco deportivo de la marca.

Aunque las ventas crecieron un 1 % en el último trimestre impulsadas por Norteamérica, la empresa anticipó una caída de los ingresos globales en el corto plazo, en parte por la debilidad persistente del mercado chino, clave para el negocio del calzado y la indumentaria deportiva.

Históricamente, Nike mantuvo una posición pública activa en debates políticos. Durante el primer mandato de Trump, fue criticada por una campaña protagonizada por Colin Kaepernick, y en 2017 su entonces CEO, Mark Parker, cuestionó una orden ejecutiva que restringía el ingreso a Estados Unidos desde países de mayoría musulmana. “Nike cree en un mundo donde todos celebren el poder de la diversidad”, escribió entonces.

En 2021, la compañía lanzó un plan quinquenal para diversificar su fuerza laboral y ató parte de la compensación ejecutiva a metas de representación. En su último informe de sostenibilidad, correspondiente al año fiscal 2023, afirmó haber duplicado la inversión en programas de desarrollo profesional para minorías y destinado más de mil millones de dólares a un programa de proveedores diversos.

La investigación de la EEOC pone ahora en tensión ese enfoque histórico y abre un precedente con potencial impacto para otras grandes empresas estadounidenses que adoptaron políticas similares de diversidad, equidad e inclusión.