Nicolás Maduro presentó un plan de defensa "calle por calle" y desplegó un operativo en el mar Caribe

Tras las denuncias por presencia militar de Estados Unidos, Nicolás Maduro anunció un plan de defensa en el estado de La Guaira, un lugar estratégico.

En respuesta al creciente movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe, el líder venezolano Nicolás Maduro supervisó el despliegue de armamento pesado y misiles en el estado de La Guaira, donde se ubican el principal puerto y aeropuerto, y es la principal vía de acceso a Caracas desde la costa central.

El mandatario presentó un plan de defensa “calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma” ante un eventual ataque externo. En ese marco, informó del despliegue de las Milicias Bolivarianas, un cuerpo integrado por civiles con entrenamiento básico.

Esto se da mientras Caracas denuncia la presencia aérea y naval reforzada de Estados Unidos en el Caribe como una “amenaza” y un intento de forzar un cambio de régimen.

La estrategia dual del chavismo A pesar del endurecimiento del discurso de Maduro, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, sorprendió al mostrarse abierto a negociaciones con Washington.

Mientras Nicolás maduro mantiene una postura de confrontación, donde giró hacia la línea dura con el despliegue militar, a pesar de haber sugerido previamente una vía de entendimiento, Cabello se mostró abierto al diálogo. En ese sentido, señaló que “ha surgido un grupo de dialoguistas en Estados Unidos” y afirmó que, bajo condiciones de respeto mutuo, hablará "con quien sea”.