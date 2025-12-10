Nasralla denuncia un "fraude" en el conteo de votos de la elección presidencial de Honduras que lidera Asfura por estrecho margen

El candidato presidencial Salvador Nasralla, que sostiene una reñida competencia con el candidato Nesry Asfura, denunció un " fraude " en el conteo de votos de las elecciones de Honduras que se prolonga desde hace 9 días sin arrojar un ganador.

El centrista del Partido Liberal señaló en una publicación en X la noche del lunes que algunas "caídas" en el sistema de conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han presentado cuando estaban por ingresarse actas de departamentos donde él tuvo mayoría.

"Esto es un fraude. Están manipulando el sistema", escribió Nasralla. "Nuestra gente, que está trabajando en contingencias en este momento, se siente impotente", añadió.

Hasta el mediodía de este martes, el conteo superaba el 98%, con una ventaja a favor de Asfura de 40,53% frente al 39,21% de Nasralla, una diferencia de poco más de 42.000 votos a favor del candidato del Partido Nacional de Honduras.

En tanto, la candidata oficialista que quedó en un lejano tercer lugar, Rixi Moncada, ha pedido que se anule la votación y ha acusado al presidente de EE.UU., Donald Trump, -que manifestó su apoyo a Asfura- de interferir en las elecciones.

Nasralla dijo que algunas actas de los departamentos de Cortés y de Atlántida, donde obtuvo márgenes favorables, no estaban siendo ingresadas en el sistema por las "caídas" que ha registrado, por lo cual consideró que se está produciendo un "robo".

"Exijo conteo voto por voto solo en actas ya sumadas de los lugares que marcan un patrón de fraude donde no se usó el biométrico y escribieron las actas a su antojo", añadió al citar casos de inconsistencias en actas que favorecerían al candidato del Partido Nacional.

"Falta mucha tela por cortar para que aceptemos los resultados", expresó.

Aunque el recuento ha sido especialmente lento, el CNE ha rechazado que exista manipulación de su sistema. La ley le concede un plazo de 30 días para declarar a un ganador.

Las elecciones se celebraron el 30 de noviembre.

"Problemas técnicos"

La frustración ante la falta de un resultado final ha ido creciendo durante la última semana en el país centroamericano, ya que el recuento se ha detenido varias veces, en ocasiones durante días enteros.

Los funcionarios del CNE achacaron los retrasos a "problemas técnicos".

También han advertido de que aún deben revisarse miles de registros de votación con "inconsistencias".

Getty Images Los dos candidatos han pasado en varios momentos de primero a segundo lugar, mientras el recuento avanza lentamente.

La campaña presidencial de este año estuvo marcada por el respaldo de Trump a Nasry "Tito" Asfura.

Apenas unos días antes de las elecciones, el presidente estadounidense apoyó al derechista y exalcalde de Tegucigalpa diciendo: "Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

En una aparente referencia a la ayuda estadounidense a Honduras, Trump añadió que concederá importantes apoyos al país si Asfura gana; de lo contrario, "Estados Unidos no va a tirar el dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos".

Y, en una medida sorpresa dos días antes de las elecciones del 30 de noviembre, Trump también indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, que pertenece al mismo partido que Asfura.

Su indulto y posterior liberación de una prisión en EE.UU. sorprendió a las autoridades hondureñas, que el lunes emitieron una orden de detención internacional contra Hernández.

Getty Images Asfura recibió el apoyo de Trump días antes de la elección.

Mientras tanto, la tensión ha ido aumentando en Honduras a medida que el resultado ha colocado a los candidatos en primer lugar en momentos distintos.

Trump acusó al CNE de "intentar cambiar" el resultado cuando el centrista del Partido Liberal superó a Asfura en el primer día del recuento.

"Si lo hacen, lo pagarán muy caro", afirmó el presidente estadounidense sin aportar pruebas de ningún fraude.

Desde que Asfura se puso en cabeza, han sido sus dos rivales los que han denunciado irregularidades.

El partido Libre, de Rixi Moncada, pidió la "anulación total" de las elecciones, además de que instó a sus seguidores a salir a las calles para protestar por la injerencia de EE.UU.

Con información de Vanessa Buschschlüter, de BBC News

BBC

FUENTE: BBC