Nacionalista catalán increpó a una anciana en el metro de Barcelona por ser española

El joven insultó a la mujer en el metro de Barcelona por ser española y le dijo que debería irse "a España" y abandonar Cataluña.

España es un país con distintos pueblos en él, pero con una amplia mayoría que se siente representada por la bandera real. Solo algunos movimientos nacionalistas han tenido riñas con Madrid, pero parece ser algo del pasado, como lo fueron los etarras vascos y el referéndum de Puigdemont en Barcelona. A pesar de ello, algunos nacionalistas siguen reclamando.

Mirá el video de la discusión en el metro de Barcelona Discusión en el metro de Barcelona por España y Cataluña

En este video se ve como una mujer de avanzada edad viaja en el metro de Barcelona, el subterráneo, junto a un joven de unos treinta años que la increpa "por española". El joven, señalándola, propone que debe dársele "un hostiazo" (un golpe) a los españoles, señalando a la mujer. La mujer, enfervorizada, le responde: "Pues vete de España, entonces".

El joven, irreverente, le explicó: "Yo estoy en Cataluña. Al lado de España. Vete tu a España, puta española. Aquí no vivirás a gusto". La mujer, ante los insultos del nacionalista catalán, respondió: "Tu estás loco. No vale la pena hablar contigo. Maleducado".

El joven no paró de insultarla, mientras la mujer sentenció: "Gracias a Dios los catalanes no son todos como tú", mientras el joven siguió insultándola y exigiendo que "vuelva a su país".