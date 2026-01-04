Musk libera internet para que los venezolanos puedan informarse tras la caída de Maduro

Starlink ofrecerá conectividad gratis en todo el territorio venezolano hasta el 3 de febrero. Busca romper la censura informativa del régimen chavista.

En medio de la escalada que vive Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los EEUU, Elon Musk brindó una noticia que busca ser una contribución para que los venezolanos puedan informarse sobre el contexto que vive su país, sin la censura informativa a la que suele apelar el régimen chavista. Musk anunció la oferta de internet gratis para toda Venezuela hasta el próximo 3 de febrero.

De este modo, la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, anunció que ofrecerá acceso gratuito a Internet por satélite a toda Venezuela hasta el próximo 3 de febrero. «Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua», ha comunicado la compañía a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2007680660446892528?s=46&partner=&hide_thread=false In support of the people of Venezuela https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026 El propio Elon Musk se encargó de retuitear el anuncio a cargo de Starlink con el fin de abrir el espectro comunicacional e informativo venezolano para democratizar el flujo comunicacional y multimedia que llega a los venezolanos.