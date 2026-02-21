Muere la leyenda de la salsa Willie Colón

Willie Colón -trombonista, compositor, director de orquesta y pionero de la salsa murió a los 75 años- según lo comunicó su familia.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice el mensaje difundido por los familiares del músico.

Desde su barrio natal, el Bronx, Willie Colón -el considerado el creador de la salsa urbana- tocaba su trombón en las esquinas cuando figuras como Eddie Palmieri, Tito Puente y Ray Barreto ya se perfilaban como los dueños del nuevo género, que resultaba una mezcla de jazz, mambo, son, música jíbara y chachachá.

Este nieto de puertorriqueños, brilló en un momento en el que ese género musical vio la luz por primera vez en las calles de Nueva York a finales de los años sesenta.

Fue en la Gran Manzana donde Colón proyectó a la salsa hacia el Caribe y más allá del continente. Lo hizo a través de Fania, el sello musical que fundó Johnny Pacheco y por donde pasaron innumerables estrellas de este ritmo latino.

Sus primeros grandes éxitos los logró con Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, con quienes produjo las joyas musicales más reconocidas del género.

Años más tarde, como solista, consolidó una larga trayectoria como salsero gracias a su interminable búsqueda de nuevas fusiones. "El Gran Varón", "Oh, Qué Será" y "Amor Verdadero" fueron sus éxitos más conocidos en esa etapa de su carrera musical.

Willie Colón acumuló a lo largo de su carrera más de 40 producciones, 30 millones de copias vendidas, 15 discos de oro, cinco de platino y 11 nominaciones al Grammy.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC