Millonario robo en Alemania: perforaron la pared de un banco y se llevaron 30 millones de euros

Un grupo de delincuentes se llevó millones de euros de una sala de cofres del banco Sparkasse de Alemania.

Un robo millonario a una sucursal del banco Sparkasse, en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, dejó al descubierto un elaborado plan delictivo que incluyó el uso de herramientas industriales y un acceso subterráneo al edificio. Según las primeras estimaciones, los delincuentes se llevaron unos 30 millones de euros, tras vaciar miles de cofres de seguridad que contenían dinero, joyas y documentos de valor.

El millonario asalto fue descubierto en la madrugada del lunes, cuando se activó una alarma contra incendios en la sede ubicada en el barrio de Buer. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia y la policía encontraron señales evidentes de acceso forzado, incluidos daños en zonas internas del banco y una perforación que daba acceso a la cámara acorazada.

De cuánto fue el millonario robo Las autoridades estiman que alrededor de 3200 cofres fueron forzados o destruidos, lo que afectó directamente a más de 2500 clientes. Entre ellos se encuentran particulares y empresas que almacenaban bienes de alto valor en la sala de seguridad. La dimensión del golpe lo convierte en uno de los mayores robos a una entidad financiera en la historia criminal reciente de Alemania.

Robo millonario al Banco Sparkasse de Alemania Así quedó la pared que perforaron para ejecutar el millonario robo al Banco Sparkasse de Alemania. X En el exterior del banco, las repercusiones no se hicieron esperar. Durante dos días consecutivos, unas 200 personas se manifestaron frente al edificio exigiendo información sobre sus pertenencias y claridad sobre el proceso de compensación. Algunos intentaron ingresar por la fuerza al vestíbulo de la sucursal, lo que obligó a la intervención de la policía. Como medida preventiva, la zona fue acordonada y el banco cerró por completo sus operaciones en ese lugar.

La reconstrucción inicial del hecho sugiere que los asaltantes ingresaron al banco desde un estacionamiento subterráneo. A partir de allí atravesaron varios accesos internos sin activar las alarmas de seguridad, hasta llegar a una sala de archivos. Desde allí, perforaron una pared con un taladro de uso industrial para alcanzar directamente la cámara acorazada.