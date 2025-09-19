México y Canadá se unen ante los aranceles de Donald Trump

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , y el primer ministro de Canadá , Mark Carney, han escenificado desde el país latinoamericano su creciente cooperación y han anunciado un nuevo "plan de acción" en el marco de la nueva política arancelaria de su vecino Estados Unidos y su presidente Donald Trump .

En una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede presidencial mexicana, los dos dirigentes han anunciado "el nuevo plan de acción Canadá - México ", al tiempo que han destacado las oportunidades de impulso del comercio bilateral, en particular en sectores como la construcción, la energía y la agricultura, de acuerdo a un comunicado de Ottawa.

"El plan de acción abre una fase en la que podemos fortalecer aún más nuestros lazos económicos", ha celebrado Sheinbaum, mientras que Carney se ha comprometido a "avanzar juntos, sin duda alguna" con México.

Con todo, el presidente del Ejecutivo de Canadá ha subrayado el valor del acuerdo comercial de estos dos países junto a Estados Unidos , conocido como T-MEC, después de que los tres hayan anunciado la apertura del del proceso de consulta pública previa a la revisión conjunta del tratado, el 1 de julio de 2026.

El abrazo de México y Canadá

"Norteamérica es la envidia económica del mundo. Parte de la razón de ello es la cooperación entre Canadá y México, ambos y Estados Unidos. Complementamos a Estados Unidos. Los hacemos más fuertes. Juntos somos más fuertes", ha reiterado.

El abrazo de Carney a Sheinbaum durante la primera cumbre de ambos en Ciudad de México se produce en el marco de un reciente impulso para estrechar lazos ante los aranceles adoptados por Donald Trump a bienes como el acero, los automóviles y los productos agrícolas.

La visita tiene lugar además días después de que las autoridades mexicanas hayan anunciado su intención de imponer gravámenes de jasta el 50 por ciento a ciertos productos procedentes de China, entre otros países asiáticos, según recoge la agencia de noticias Bloomberg, en línea con la posición de Ottawa que el pasado año aumentó el arancel a la importación de vehículos eléctricos chinos al 100 por cien. Dpa