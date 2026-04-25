"Me dijeron que mi padre estaba muerto": los hijos de soldados británicos que nacieron cerca de una base militar descubren la verdad sobre sus progenitores

"Edward", un niño keniano de 9 años, sabía que su padre trabajaba para el ejército británico. El color de piel del niño, más claro que el de sus compañeros, fue motivo de acoso escolar durante años.

Su padre desapareció antes de que Edward (nombre ficticio) naciera, dejando a su madre sumergida en la pobreza extrema y marginada por parte de su propia familia.

Ahora, este hombre —que trabajaba como contratista en una base del ejército británico en Kenia— y otras 19 personas que sirvieron ahí como soldados han sido identificados, mediante un innovador proceso legal y de ADN, como los padres de niños nacidos cerca de la base.

Según ha podido revelar una investigación del Servicio Mundial de la BBC, la paternidad ha sido confirmada legalmente hasta la fecha en 12 de esos casos por el juez de mayor rango del Tribunal de Familia de Reino Unido.

Este proceso ofrece respuestas a niños que desconocían el paradero, en algunos casos, incluso la identidad de sus padres, o a quienes se les había hecho creer que habían fallecido. Todos ellos llevaban tiempo buscando respuestas sobre sus orígenes y han tenido que enfrentar graves dificultades económicas.

La mayoría de los 12 casos confirmados reúnen ahora los requisitos para solicitar la ciudadanía británica. Aquellos que sean menores de 18 años o que se encuentren cursando estudios superiores tendrán derecho a percibir una pensión alimenticia.

El abogado británico James Netto y el keniano Kelvin Kubai aseguran que existen cerca de 100 casos documentados de niños nacidos cerca de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (Batuk), hijos de soldados británicos.

Netto considera que la cifra podría ser mucho mayor.

BBC James Netto viajó a Kenia para investigar los casos de paternidad.

Batuk, la base británica en Kenia

Batuk, establecida en 1964 y por donde transitan más de 5.000 militares británicos cada año, ha generado controversia durante las décadas que lleva en Nanyuki, una ciudad comercial a 185 km al norte de Nairobi.

Una investigación de dos años del parlamento de Kenia, publicada en diciembre, acusó a los soldados británicos de operar en un clima de impunidad en la base, lo que derivó en abusos sexuales, dos denuncias de asesinato, violaciones de derechos humanos, destrucción ambiental, abandono y negligencia de niños locales.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido respondió diciendo que "lamenta profundamente los problemas y desafíos que han surgido en relación con la presencia militar británica en Kenia. Seguimos adoptando medidas, siempre que sea posible, para abordarlos".

Netto supo de los niños que buscaban a sus padres en Nanyuki en 2024. Fue ahí que se asoció con la destacada profesora de genética Denise Syndercombe Court y ambos llegaron a Kenia "armados con una maleta repleta de kits de ADN".

Getty Images Más de 5.000 militares británicos transitan, cada año, por la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia .

Luego, cotejaron las muestras de ADN que habían recolectado con los perfiles genéticos disponibles en bases de datos genealógicos comerciales, con el fin de localizar a los padres militares británicos ausentes de clientes cuyas edades iban de los 3 a los 70 años.

"Nunca antes se había hecho algo semejante: aplicar pruebas de ADN a una escala de tal magnitud", afirma Netto.

Además, junto con su equipo disponen de un inmenso acervo de información genética con el cual comparan sus muestras. El año pasado, ya había casi 30 millones de perfiles disponibles en Ancestry.com, el mayor de los sitios web comerciales de ADN, al cual se sumó la investigadora Syndercombe Court para utilizarlo como fuente principal.

Netto dice que no tenían la menor idea de cuántas pistas obtendrían, y quedaron asombrados ante los excelentes resultados.

"Teníamos familiares completamente lejanos, familiares relativamente cercanos, hasta llegar al caso excepcional de los padres, cuyos nombres fueron nombrados e identificados", dice el abogado.

Este avance podría cambiar la vida de Edward y de su madre, Nasibo, dado que ahora él tendrá derecho a recibir manutención económica por parte de su padre.

"El colonizador británico"

"Antes pensaba que eran unos caballeros", dice Nasibo refiriéndose a los militares británicos. Ella creía que el padre de Edward la amaba y se preocupaba por ella.

BBC pudo ver una carta que la madre del soldado le escribió a Nasibo —antes de que esta quedara embarazada— dándole las gracias por hacer tan feliz a su hijo. Y cuando Nasibo le dijo que estaba esperando un bebé, cuenta que él pareció encantado. Según relata, él le sugirió ponerle al niño el nombre de su hermano si resultaba ser varón, y regresó de un viaje a Reino Unido con un anillo de compromiso.

Sin embargo, cuando Nasibo llevaba cuatro meses de embarazo, cuenta que el hombre le dijo que debía regresar a Reino Unido por una emergencia y cortó todo contacto.

Nasibo relata que algunos de sus familiares la obligaron a abandonar el hogar familiar, y que su hijo sufrió acoso escolar por tener la piel más clara.

"Lo apodan 'el colonizador británico'", nos dijo. Reino Unido gobernó Kenia desde 1895 hasta 1963.

BBC Nasibo enfrentó dificultades económicas después de ser marginada por ser madre soltera.

Netto logró localizar al padre de Edward después de que un tribunal ordenara al Ministerio de Defensa, al Departamento de Trabajo y Pensiones y a la Agencia Tributaria que facilitaran el nombre y la dirección del hombre.

El hombre le pidió a Netto que no comparta sus datos de contacto con Nasibo ni con el hijo de ambos. No obstante, el abogado se encuentra ahora tramitando las acciones judiciales pertinentes para obligarlo a pagar la pensión alimenticia.

Otra joven keniana, Yvonne, de 18 años, sabía aún menos sobre su padre que Edward. Le habían contado que él había servido en el ejército británico, pero no conocía su nombre y creció creyendo que había muerto.

Su madre falleció cuando ella era un bebé y, según dice, unos soldados de la base Batuk le comunicaron a sus abuelos que su padre había muerto.

El proyecto legal ha revelado —gracias a una coincidencia con la prima de la madre del hombre, cuyo ADN había sido subido a Ancestry.com— que, de hecho, su padre está vivo y reside en Reino Unido.

Tras incumplir cinco órdenes judiciales, finalmente compareció el día en que se celebraba la vista de su caso. Solicitó una prueba de ADN para confirmar que él era el padre de Yvonne. El resultado de dicha prueba, obtenido una semana después, confirmó que así era.

Por el momento, él no desea tener contacto con Yvonne. Sin embargo, la prima de su madre afirma que quiere conocerla.

"Una sorpresa muy grata"

No todos los padres identificados se han mostrado reacios a colaborar.

Phill, un exsoldado británico que estuvo destinado en Nanyuki en 2004, cuenta que está disfrutando del proceso de conocer a su hija Cathy, de 20 años.

Antes, le había propuesto matrimonio a la madre de Cathy, Maggie, y pasó largos periodos de tiempo con su hija durante los primeros meses de vida de la niña. No obstante, dice que cuando fue trasladado a otro destino, le robaron el teléfono y perdió sus datos de contacto.

Maggie consideró que lo más sencillo era decirle a Cathy que su padre había muerto. Sin embargo, a medida que crecía, Cathy descubrió que él seguía con vida e intentó enviarle mensajes a través de Facebook. Mientras que él, por su parte, afirma que la bloqueó al no reconocerla.

En aquel entonces, ya había dejado el Ejército y, durante un tiempo, vivió en la calle y luchó con problemas de salud mental. "La transición a la vida civil no fue fácil", afirma.

BBC Phill dice que tuvo problemas de salud mental después de dejar el Ejército.

Cathy también pasaba por momentos difíciles en aquella época, una situación que derivó en un intento de quitarse la vida.

"De niña, sentía que realmente necesitaba una figura paterna porque había cosas que mi madre no podía entender por cuestiones de raza y demás. Eso me hacía sentir muy sola", dice.

"Hay una parte tuya que desconoces. Es como si fuera un misterio absoluto", agrega.

Ahora que su paternidad ha sido confirmada por los tribunales de Reino Unido, Phill asegura que se alegra de que ella lo haya encontrado, describe el hecho como una "sorpresa muy grata".

Phil dice que mantiene contacto con Cathy y asegura que ya les está brindando apoyo económico, tanto a ella como a Maggie.

"Le dije a Cathy que, haga lo que haga, jamás podré compensar todo el tiempo que he pasado lejos de ella. Pero lo único que puedo hacer es esforzarme al máximo".

Actualmente, Cathy tiene la esperanza de visitar Reino Unido. Netto señala que, hasta donde él sabe, Phill es el único de los padres de sus clientes que está enviando dinero a sus hijos.

El trabajo continúa

Tras consultarle al abogado keniano Kelvin Kubai —quien ha fundado una organización benéfica llamada Connecting Roots Kenya para brindar apoyo financiero a los hijos de soldados británicos— si considera que debería imponerse una prohibición sobre este tipo de relaciones, dado el elevado número de bebés nacidos fuera del matrimonio. Él se mostró rotundamente en desacuerdo.

"Esto sería, por naturaleza, algo sumamente racista, ya que se estaría exigiendo a unos soldados —predominantemente blancos— que eviten a las mujeres negras simplemente porque estas podrían generarle problemas", dice.

"La única solución viable consiste simplemente en garantizar que estos hombres rindan cuentas cuando tengan hijos durante el periodo de entrenamiento que realizan en Kenia", agrega.

Según Netto y Kubai, su trabajo continúa, y se prevé que en los próximos meses se presenten más casos ante el Tribunal Superior.

"En aquellos casos en los que no exista una acusación penal por actividades ilícitas contra el personal de las Fuerzas Armadas de Reino Unido, y siempre que la policía local no haya manifestado inquietudes específicas al respecto, el Ministerio de Defensa británico no llevará a cabo ninguna investigación", respondió el Ministerio de Defensa británico antes de la publicación del reportaje.

"Algunas de las reclamaciones de paternidad podrían derivar de relaciones consensuadas, las cuales no contravienen la política del Ministerio de Defensa", agregó el comunicado.

BBC Cathy pasó años intentando contactar a su padre a través de Facebook.

El brigadier Simon Ridgway, oficial al mando del Grupo de Entrenamiento Colectivo —responsable de impartir la formación al Ejército británico—, añadió que aquellas personas afectadas por cuestiones de paternidad deberían dirigirse al Servicio Nacional de Infancia de Kenia.

"Posteriormente, dicha entidad se pone en contacto con las autoridades de Reino Unido, momento en el que nosotros brindamos todo el apoyo necesario, ya sea respondiendo a sus consultas o gestionando las alegaciones a medida que estas van llegando", dice.

Tras la publicación de nuestro reportaje, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado adicional en el que manifestaba estar "profundamente preocupado por las denuncias relativas a niños que han quedado sin el apoyo adecuado".

"Se espera que todo miembro del personal militar que haya incumplido sus responsabilidades asuma las consecuencias de sus actos", añadía el comunicado.

"La explotación sexual o el abandono de las obligaciones parentales resultan inaceptables".

La investigación parlamentaria llevada a cabo en Kenia en diciembre insta al gobierno de Nairobi a implementar nuevos mecanismos "para exigir a los soldados de la unidad Batuk que cumplan con sus obligaciones de manutención respecto a los hijos nacidos de relaciones consensuadas, lo que incluye pruebas de ADN y apoyo psicosocial para los niños concebidos por soldados de Batuk".

BBC

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FUENTE: BBC