Marjorie Taylor Greene, congresista estrella del movimiento MAGA, anuncia que dejará su cargo días después de enfrentarse públicamente a Trump

Marjorie Taylor Greene, congresista del estado de Georgia, anunció este viernes que renunciará a su cargo en enero, una decisión inesperada para la destacada republicana y que se conoce días después de que mantuviera una disputa pública con el presidente de EE.UU., Donald Trump .

Greene, quien se convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento MAGA de Trump, publicó un video en redes sociales anunciando que dejará el Congreso el 5 de enero de 2026.

El anuncio se produjo pocos días después de que ella y el presidente Donald Trump mantuvieran una disputa pública sobre la publicación de archivos del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

En su declaración en video de este viernes, Greene enumeró sus logros y criticó al presidente Trump, quien hace unos días amenazó con respaldar a otro candidato republicano para arrebatarle el escaño a la republicana en las elecciones del próximo año.

"Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar unas primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos, solo para luchar y ganar mi elección mientras que es probable que los republicanos pierdan las elecciones de mitad de mandato".

Si bien anunció su salida de la Cámara de Representantes, algunos medios estadounidenses han indicado que Greene ha mostrado interés en postularse para un cargo estatal, ya sea como gobernadora de Georgia o para un escaño en el Senado.

El presidente ha hablado públicamente sobre esas ambiciones, escribiendo en su red social Truth Social durante su disputa pública con Greene que anteriormente le había dicho a la republicana que no debería postularse para ninguno de esos cargos debido a sus bajos índices de aprobación en las encuestas.

Greene ha negado que esto sea cierto.

BBC

FUENTE: BBC