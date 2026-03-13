Margaret Bradshaw, la botánica de 100 años que lucha por salvar una flora única

Agachada en el pasto, en el medio del campo, Margaret Bradshaw sostiene delicadamente un tesoro entre los dedos de su mano.

Para otros es simplemente una flor silvestre. Para Bradshaw, es todo un mundo.

"Veo belleza y forma, y pienso en la historia de su supervivencia", dijo a BBC Mundo.

La botánica británica de 100 años ha dedicado siete décadas de su vida a estudiar y proteger la flora del sitio en el que vive, el valle de Teesdale, en el noreste de Inglaterra.

Es una flora extraordinaria, con una combinación de plantas que no puede hallarse en ninguna otra parte de Reino Unido.

Y que se encuentra en grave declive, según revelaron las investigaciones de Bradshaw.

Su pasión por proteger estas plantas y su lucha por asegurar que otros continúen su trabajo, llevaron a la botánica a crear una fundación a los 93 años.

A los 95 recorrió más de 80 km a caballo en una campaña para recaudar fondos. A los 97 publicó su primer libro, un catálogo de la flora local.

Pero el mensaje de Bradshaw no se limita al valle de Teesdale. En diálogo con BBC Mundo, la científica invitó a "mirar el cielo", "saborear el aire" y observar lo que nos rodea, estemos donde estemos.

Martin Rogers A los 95 años Bradshaw recorrió más de 80 km a caballo en una campaña para recaudar fondos.

Flora única

Margaret Bradshaw nació en enero de 1926 en una granja en el condado de Yorkshire del Este, a más de 150 km de distancia de Teesdale.

Desde niña tuvo dos pasiones: los caballos y la botánica.

"Al igual que con los caballos, parece que tuve un interés instintivo en las plantas", relató.

Oyó hablar por primera vez sobre la flora especial de Teesdale cuando estudiaba botánica en la Universidad de Leeds, hace casi 80 años.

Decidió mudarse a esa zona y realizar un doctorado sobre una planta local en la Universidad de Durham, un centro académico cercano.

Bradshaw explicó que la flora de Teesdale incluye plantas cuyos antepasados han estado allí durante más de 10.000 años, desde el último período glaciar.

En su libro "La flora especial de Teesdale: lugares, plantas y gente", la científica describe una combinación extraordinaria de plantas —alpinas o árticas por un lado, y del sur de Europa, por otro— que no crecen juntas en ninguna otra parte del territorio británico.

"Hay una gran cantidad de plantas raras, la mayoría son reliquias de las primeras plantas que colonizaron este sitio en el período posglacial", afirmó a BBC Mundo.

"El núcleo de esta colección se conoce como el 'Conjunto de Teesdale', que incluye plantas alpino-árticas junto a plantas con una distribución más meridional".

En peligro

Martin Rogers En Teesdale crecen plantas alpinas o árticas junto a otras del sur de Europa. Es una combinación única en Reino Unido.

Desde la década de 1960 la abundancia de la flora de Teesdale ha disminuido un 54% en promedio y unas 28 especies están en peligro de extinción.

En Widdybank Fell, una colina conocida por su riqueza botánica, algunas plantas han prácticamente desaparecido, como la polygala enana (Polygala amarella), con una reducción del 98%.

Incluso la flor icónica de Teesdale, la gitanilla menuda (Gentiana verna) —que en Reino Unido solo se encuentra en este valle— ha sufrido una marcada disminución.

"El área cubierta por la conocida Gentiana verna se ha reducido un 56% en Widdybank Fell", señaló Bradshaw.

La causa principal del declive ha sido el cambio en los sistemas de pastoreo del ganado.

El número de ovejas en las colinas de Teesdale se redujo drásticamente hace décadas cuando se estimó que esta zona estaba sobrepastoreada.

Bradshaw explica que, si bien algunas zonas altas fueron dañadas por las ovejas, la reducción del pastoreo en Teesdale fue devastadora.

Al retirar las ovejas la hierba alcanzó una altura que perjudicó a las delicadas flores del valle privándolas de luz.

"La mayoría de las plantas consideradas raras requieren luz para crecer; no pueden sobrevivir a la sombra, ni siquiera de vegetación adyacente de 30 cm de altura", señaló la botánica.

Gracias al trabajo de Bradshaw con agricultores de la zona e instituciones locales, el número de ovejas está aumentando y se gestiona con mayor cuidado el momento del pastoreo, lo que ha permitido recuperar algunas plantas.

"En el siglo XXI se han observado fluctuaciones en la intensidad del pastoreo de ovejas y conejos: estos últimos se redujeron en número, mientras que el de las ovejas se incrementó hasta un nivel que actualmente mantiene la pradera a la altura óptima para la supervivencia de las especies raras".

Una gran interrogante es cómo afectará a la flora de Teesdale el cambio climático. Bradshaw señaló que aún es necesario recopilar más datos para obtener la respuesta.

Martin Rogers La flor icónica de Teesdale, gitanilla menuda (Gentiana verna). Debido a la caída en el pastoreo, la altura de la hierba privó de luz a las delicadas flores del valle.

"Un propósito en la vida"

La botánica sigue trabajando y recaudando fondos para Teesdale Special Flora, la fundación que creó con el fin de "generar conciencia sobre la fragilidad de nuestra flora especial y la importancia de protegerla".

¿Cuál es el secreto de su longevidad?

"Mis genes, especialmente los de mi madre, que vivió hasta los 95 años, al igual que su abuela", contó.

También habló del ejercicio, la buena alimentación y sueño, no fumar, tomar "una cantidad moderada de vino con las comidas", y "mucho aire fresco de Teesdale".

"Y un propósito en la vida que, para mí, es la flora rara de Teesdale y su supervivencia", dijo a BBC Mundo.

Martin Rogers Bradshaw celebrando su cumpleaños número 100 el 4 de enero.

A menudo Bradshaw se cruza con visitantes en el sendero que atraviesa la colina de Widdybank Fell y conduce a un lago y a una cascada.

Y les hace una invitación.

"Los animo a quitarse los auriculares, a mirar el cielo, luego al horizonte lejano y después al horizonte más cercano".

"Y por último a lo que tienen enfrente, a notar lo que no habían percibido", dijo la botánica a BBC Mundo.

"Les digo: ¿qué puedes oír?, ¿qué puedes oler?, al pisar el suelo ¿se siente firme?, ¿es esponjoso?, ¿está mojado?, los invito a saborear el aire y a observar lo que los rodea".

"Finalmente les pregunto: '¿Cómo te sientes?'. Hice esto con un ejecutivo que parecía muy ocupado y pude sentir cómo se escapaba la tensión de su cuerpo".

Gentileza Wild Flower Society Bradshaw junto a botánicas y voluntarias de la Sociedad de Flores Silvestres británica, Wild Flower Society.

"Más antiguas que Stonehenge"

Bradshaw cree que todos podemos contribuir a la conservación de las plantas. Pero es fundamental que nos preocupemos por ellas, aunque muchos a veces parecen no verlas.

"La gente necesita apoyar la conservación local. Escribir a sus diputados y al gobierno. Unirse como voluntarios a un grupo local", dijo Bradshaw.

Muchos británicos desconocen la riqueza botánica de Teesdale.

"Tenemos edificios y monumentos como Stonehenge o la Catedral de Durham; si se estuvieran derrumbando habría grupos y dinero para ayudar a detener eso".

"Estas comunidades de flores son muchísimo más antiguas que Stonehenge o la Catedral de Durham, y, en algunos aspectos, más hermosas", opinó.

Para Bradshaw, "esta flora única debe ser atesorada": "Una vez desaparecida no podrá ser reemplazada".

Bradshaw ha sido guardiana de esas flores tan frágiles como únicas durante gran parte de su vida. Ha enseñado a numerosos botánicos y voluntarios. Y sabe que el desafío para la supervivencia de su amada flora en Teesdale continúa.

Su libro concluye con un mensaje: "Este es nuestro patrimonio, este conjunto único de especies de plantas, mío y tuyo. A pesar de intentarlo no he logrado evitar su declive; ahora depende de ti".

Martin Rogers Violeta de Teesdale (Viola rupestris). "Esta flora única debe ser atesorada. Una vez desaparecida no podrá ser reemplazada".

