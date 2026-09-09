Los misteriosos bosques de manglar capturados en 13 impactantes imágenes

Situados allí donde las plantas tropicales se encuentran con el agua salada, los bosques de manglar viven en un delicado equilibrio entre la tierra y el mar.

Estos misteriosos ecosistemas albergan algunas de las especies silvestres más fascinantes del mundo.

Para algunas especies poco comunes, los manglares ofrecen refugio y protección. Para otras, son un territorio de caza, como para este joven tigre de Bengala en la India (en la imagen de arriba), fotografiado en los Sundarbans, el bosque de manglar más grande del mundo.

Estas imágenes de los Mangrove Photography Awards (Premios de Fotografía de Manglares) 2026, capturan la extraordinaria belleza y fragilidad de los manglares del planeta.

Aquí puedes descubrir 13 de las imágenes más impactantes del concurso, desde Florida hasta Indonesia.

Crisis oculta

Gaurav Patil/ Mangrove Photography Awards Un resplandor enmarañado en el pueblo de Nandgaon, al sur de Mumbai, India.

La ganadora absoluta del concurso fue esta impactante imagen de una "red fantasma" oculta, que resplandece bajo la luz ultravioleta.

La fotografía, tomada por Gaurav Patil, muestra la red enredada en un manglar de una costa azotada por las mareas al sur de Mumbai, India.

Las redes de pesca abandonadas se convierten en un peligro para la fauna silvestre cuando quedan atrapadas en los manglares.

Asombro

Ashok Behera/ Mangrove Photography Awards Peces saltarines del fango con la boca abierta y las aletas levantadas en una vívida exhibición territorial.

También fotografiados en los Sundarbans de la India, estos dos coloridos saltarines del fango pueden caminar, saltar y respirar fuera del agua.

Se desplazan por la zona de transición entre la tierra y el mar, al igual que los manglares.

Rareza rojiza

Dillon Roberts/ Mangrove Photography Awards Una especie poco común de garza observa los manglares en Bimini, Bahamas.

Los manglares se encuentran a lo largo de las costas y los estuarios de más de 100 países de las regiones tropicales y subtropicales.

En las Bahamas, esta inusual garceta rojiza destaca entre la vegetación.

Pesca en el lodo

Mark Ian Cook/ Mangrove Photography Awards Los delfines levantan el lodo para atrapar peces.

Los delfines nariz de botella de la bahía de Florida, en Estados Unidos, son animales muy ingeniosos.

Las costas bordeadas de manglares les proporcionan presas, entre ellas los mújoles.

Para atraparlos, levantan el lodo del fondo y forman un anillo alrededor de los peces, utilizando el agua cargada de sedimentos como si fuera una red.

Esta estrategia de caza es casi exclusiva de los delfines de la bahía de Florida y rara vez logra captarse en imágenes.

En busca de refugio

Evan Cooper/ Mangrove Photography Awards Esta fotografía de las Bahamas ganó en la categoría de "otras especies".

Los manglares ofrecen un complejo hábitat submarino, como muestra esta imagen de una joven tortuga verde nadando entre una maraña de raíces.

Cuando el nivel del agua sube con la marea, la zona se convierte en un ecosistema rebosante de vida y ofrece refugio frente a depredadores como los tiburones tigre.

La marcha de los flamencos

Mark Ian Cook/ Mangrove Photography Awards Los manglares crecen en agua salada que a menudo está sujeta a las mareas.

Otra imagen de la bahía de Florida obtuvo el primer premio en la categoría de aves.

En ella, varios flamencos americanos observan atentamente a un tiburón limón.

Islas encantadas

Pelayo Salinas de León/ Mangrove Photography Awards Las Islas Galápagos son famosas por su biodiversidad.

Muy cerca de las islas Galápagos, un grupo de rayas doradas fue fotografiado mientras se deslizaba frente a una ensenada poco profunda rodeada de manglares.

Los manglares no solo albergan una gran biodiversidad, sino que también favorecen a los ecosistemas adyacentes, como las praderas de pastos marinos y los arrecifes de coral cercanos.

Ataque de un róbalo

Crispin Middleton/ Mangrove Photography Awards Peces nadando entre los manglares del Caribe.

Los bosques de manglar están asociados con más de 1.500 especies y sirven como zonas de cría para muchas especies de peces de importancia comercial.

Esta imagen muestra un banco de peces pequeños que busca refugio en la bahía de Lac, en Bonaire, mientras un róbalo se lanza hacia ellos.

A punto de aterrizar

Erfan Samanfar/ Mangrove Photography Awards El ojiblanco indio busca alimento y anida entre los manglares.

Los manglares pueden almacenar hasta cinco veces más carbono que los bosques terrestres.

Sus raíces frenan el oleaje y protegen a las comunidades de las marejadas ciclónicas, mientras que sus ramas también ofrecen refugio a las aves, como este encantador anteojitos oriental que se posa en un manglar en Irán.

Donde comienzan los manglares

Kallol Mukherjee/ Mangrove Photography Awards Una rara imagen de gatos monteses en la India.

La fotografía de Kallol Mukherjee, ganadora de la categoría de mamíferos, muestra cómo la densa vegetación ofrece protección a unas crías de gato de la jungla.

Según una estimación, los manglares también brindan protección costera a más de 150 millones de personas al estabilizar las costas y reducir la erosión.

Además, capturan y almacenan cantidades significativas de CO₂.

Reflejo de una luz ancestral

Ryuhei Suguri/Mangle Photography Awards Un manglar iluminado por las estrellas en aguas poco profundas con mareas.

La imagen ganadora de la categoría "sobre el terreno", tomada por Ryuhei Suguri, muestra un manglar solitario en Indonesia, iluminado bajo la Vía Láctea.

Un mar de desechos

Michol Sanchez/ Mangrove Photography Awards Un mar de desechos en Filipinas.

Los bosques de manglar enfrentan numerosas amenazas provocadas por la actividad humana, entre ellas, la contaminación, como muestra esta imagen con toda crudeza.

La deforestación es otro de los grandes problemas: muchos manglares corren el riesgo de ser talados para dar paso a la acuicultura, la agricultura o el desarrollo costero, además de sufrir los efectos del cambio climático.

Sin embargo, hay motivos para la esperanza: según Global Mangrove Watch, la superficie cubierta por manglares en todo el mundo registró un aumento neto de 477,2 km² entre 1985 y 2025.

Puedes ver más imágenes ganadoras de los Mangrove Photography Awards (Premios de Fotografía de Manglares) 2026 aquí.

FUENTE: BBC