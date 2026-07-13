Los comentarios de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol que provocaron una tormenta de críticas por "racismo"

Las polémicas palabras del expresidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, sobre la selección francesa de fútbol, que se enfrentará a la española en las semifinales del Mundial este martes, han desatado una oleada de condenas que llegan incluso desde el Ejecutivo de Emmanuel Macron, donde las han tildado de "racistas".

Varios ministros franceses, entre ellos el propio titular de Exteriores y portavoz del gobierno, Jean-Noël Barrot, así como los líderes de distintos partidos políticos, han denunciado el "odio" y el "racismo flagrante" que destilan, a su parecer, las palabras de Rajoy.

Barrot señaló que "Francia no tiene color de piel" en una entrevista en el canal BFMTV, y que "cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas".

Las palabras del Rajoy también han recibido la condena del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien criticó a Rajoy, sin mencionarlo, por "avergonzar" a los españoles con sus "declaraciones xenófobas".

"Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", remató Sánchez en una publicación en X.

Ambas selecciones se enfrentarán el martes en el el encuentro de semifinales en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas).

Mariano Rajoy, que lideró el gobierno en España de 2011 a 2018, cuando tuvo que abandonarlo tras una moción de censura tras un escándalo de corrupción que sacudió a su formación, el Partido Popular, de derecha, escribió ese comentario tras la victoria de España ante Bélgica en una columna de opinión que tiene en el diario conservador "El Debate", donde suele mezclar crónica de fútbol con opiniones políticas.

En su columna señalaba que Francia está jugando muy bien y que "será un adversario formidable", pero daba a entender que los jugadores de su selección, muchos de ellos descendientes de migrantes, no eran franceses.

Kevin C. Cox/Getty Images

Sus palabras han recordado en Francia al debate que en el pasado avivó en numerosas ocasiones el ya fallecido líder de la ultraderecha francesa, Jean Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen y fundador del Frente Nacional, hoy rebautizado por su hija como Agrupación Nacional.

Hace 30 años, Le Pen padre generó una gran controversia en Francia cuando su selección celebraba el pase a semifinales de la Eurocopa de 1996 y el político de ultraderecha pronunció unas declaraciones muy parecidas a las que ha hecho ahora Rajoy: "Es artificial que se haga venir a extranjeros y luego se les bautice como equipo de Francia".

Jean Marie Le Pen fue condenado en varias ocasiones en los tribunales por declaraciones racistas o por calificar de "detalle de la historia" la existencia de los hornos crematorios construidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde la embajada de Francia en España, "sin querer entrar en la polémica", aseguran, han recordado a Mariano Rajoy en una publicación en X que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".

La polémica por las palabras de Rajoy se suma a las declaraciones de la semana pasada de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical, quien llamó "camerunés colonizado" que finge ser francés a la estrella de la selección gala, Kylian Mbappé.

La política lo calificó con adjetivos como "resentido, nuevo rico, prepotente y feo", además de insinuar que se había criado en la selva rodeado de simios.

Lars Baron/Getty Images

Las declaraciones indignaron a Francia, y Mbappé calificó a la senadora de mujer "despreciable" e indigna de su cargo.

"Ayer fue una senadora de Paraguay, hoy el ex primer ministro de España: no pueden evitar expresar un racismo burdo para intentar provocar a nuestra magnífica selección francesa", criticó el secretario general del Partido Comunista francés, Fabien Roussel.

El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, ha sido otro de los que han condenado las palabras del expresidente del gobierno español, recordando que la selección francesa "está compuesta únicamente por franceses".

"Francia no es una nación étnica, no tiene color de piel ni religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano. Por mucho que le moleste a la derecha racista", señaló el socialista en una publicación en X.

Para el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien además es descendiente de migrantes españoles, el comentario de Rajoy es "totalmente inaceptable", y afirmó en la cadena BFMTV que "solo hay una Francia, república en la que todos pueden encontrar su sitio, sea cual sea su origen".

El gobierno español también ha censurado las declaraciones "desafortunadas" del antiguo líder del Partido Popular, según señaló el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Y, sobre los que en redes sociales han manifestado comentarios parecidos al de Rajoy, pero referidos a jugadores de la selección española con orígenes migrantes, como las estrellas Lamine Yamal o Nico Williams, Bolaños recordó que "probablemente la historia de superación, de esfuerzo, de llegar a la cima en el fútbol, representa más a España que los odiadores racistas que abundan en las redes sociales", dijo en una entrevista en Radio Nacional de España.

"Lamine Yamal o Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes sociales en nuestro país. Tan españoles", sentenció.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC