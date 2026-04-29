Lo que aprendimos sobre el amor siendo una pareja con 15 años de diferencia

Sus citas estaban yendo bien, muy bien de hecho. Pero Lena temía que, cuando descubriera su edad, su nueva pareja decidiera ponerle fin a la relación.

Llevaban saliendo unas semanas después de coincidir en una aplicación de citas en la que Lena había evitado revelar su edad en su perfil porque no quería que la descartaran.

"A medida que nuestra relación se iba volviendo más seria, mi preocupación empeoró", dice la mujer de 45 años. El hombre con el que salía, Kjetil, ya le había dejado claro que estaba buscando el amor y no una aventura pasajera.

En la primera cita, Lena le contó que tenía una hija adolescente, pero eso no desanimó a Kjetil. Él simplemente asumió que la había tenido siendo muy joven.

"Pensé que quizá era un par de años mayor que yo", dice Kjetil, de 30 años.

Cuando Lena finalmente le dijo su edad, unas semanas después de conocerse, Kjetil no se desanimó.

Se aseguró de conocer a la hija de Lena, 11 años menor que él, para preguntarle si estaba bien que saliera con su madre.

No fue necesaria ninguna aprobación por parte de la familia ni de los amigos de Kjetil, pero Lena seguía preocupada por lo que ellos pudieran pensar de ella.

"¿Por qué estás saliendo con una vieja?"

"Le dije a Kjetil que que por favor no les dijera mi edad porque me preocupaba mucho que le dijeran: '¿Por qué estás saliendo con una vieja'".

Al final, los amigos de Kjetil fueron totalmente comprensivos y sus padres acogieron a Lena y a su hija en la familia con los brazos abiertos. "Son gente relajada".

Pero ¿y si alguien se hubiera burlado de ellos o hubiera insinuado que la diferencia de edad era inapropiada?

"Yo habría contestado algo", dice Kjetil, quien asegura que estaba dispuesto a terminar amistades con cualquiera que se burlara o criticara a su pareja.

¿Y la hija de Lena? Le dijo a su madre: "Él es adulto y tú eres adulta, así que mientras te trate bien, está bien".

Incluso les ha ayudado a acortar la brecha generacional explicándole a su madre el significado de la jerga que usan Kjetil y sus amigos.

Lena y Kjetil llevan ahora dos años juntos. Ella dice que la calma y sensatez de él moderan su impulsividad y su estrés.

"A veces siento que él es más maduro y yo más infantil", dice, "aunque puedo ser bastante mandona".

Cuestiones a considerar

La pareja está planeando su futuro y recientemente compró una casa cerca de Stavanger, una ciudad costera del suroeste de Noruega.

Pero hay cuestiones que, por su diferencia de edad, Lena y Kjetil han tenido que considerar más allá del estigma social, como los posibles desequilibrios de poder, la decisión de tener o no hijos y las implicaciones de que ella llegue a necesitar cuidados en la vejez mucho antes que él.

Estos temas han vuelto a debatirse en redes sociales tras el estreno de Age of Attraction en Netflix, un programa de televisión en el que 40 solteros se enamoran entre ellos antes de descubrir las grandes diferencias de edad que hay entre ellos.

Netflix Age of Attraction, un programa de telerrealidad sobre la diferencia de edad en el amor, se estrenó en marzo en Netflix.

Algo que Lena y Kjetil se han tomado muy en serio es la planificación financiera.

Cuando compraron su nueva casa, acordaron que ella aportaría más a la propiedad a corto plazo, ya que ella se jubilará antes que Kjetil.

Al principio, él destinará menos a la hipoteca, pero para cuando se jubile ambos habrán contribuido por igual a la propiedad.

Este tipo de planificación puede ser difícil, pero es importante resolverla en el caso de las parejas con diferencia de edad, dice la psicoterapeuta de relaciones Sarah Louise Ryan.

"En las primeras etapas de las relaciones con diferencia de edad puede haber mucha pasión", dice Ryan. "Es algo muy vivo, emocionante… Pero luego, cuando ambas personas envejecen y las diferencias en sus etapas de vida ya no se pueden ignorar, eso ejerce mucha presión sobre la relación".

Este tipo de parejas necesitan un plan de jubilación que tenga sentido en términos de dinero y de tiempos, aconseja Ryan. También, deberían pensar cómo podría ser el cuidado de uno al otro cuando envejezcan.

Sobre esto, Lena espera gozar de buena salud y confía en que Kjetil no tenga que "venir a visitarme a una residencia de ancianos" en mucho tiempo.

"Nos equilibramos muy bien"

Cortesía Mikhail, 41, y Kseniia, 23, llevan 4 años casados.

A diferencia de Lena y Kjetil, los planes a largo plazo no han hecho parte de las conversaciones de Kseniia con su esposo Mikhail, más allá de algunas bromas que él ha hecho sobre envejecer.

"Estamos disfrutando la vida en el momento y no pensando en lo que pasará dentro de 20 años", dice Kseniia desde su casa en Alemania.

La pareja se conoció, también a través de una aplicación de citas, en su Rusia natal.

Ambos se preocuparon al principio por la diferencia de edad, pero muy pronto conectaron gracias a su amor compartido por el arte, la cultura y las películas de detectives.

Kseniia no estaba interesada en salir con personas de su edad, quienes según dice se pasaban el tiempo saliendo de fiesta, bebiendo y fumando.

"Me gustaba ir a museos, debatir sobre política y temas sociales, aprender cosas nuevas y viajar a nuevas ciudades y países".

Cuanto más conocía a Mikhail, más se daba cuenta Kseniia de que compartían metas e intereses vitales que "iban mucho más allá de ir a un museo y ver una película juntos".

La pareja se casó en 2022 y posteriormente se radicó en Alemania.

Kseniia no siente que exista un desequilibrio de poder en su relación, pero valora que Mikhail tenga más experiencia sobre cómo funciona el mundo y siente que puede aprender de él.

Cortesía En las primeras etapas de su relación, Mikhail y Kseniia se sentían incómodos por su diferencia de edad de 18 años.

Pero Kseniia sí nota una diferencia generacional en la forma en que ambos se comunican. Ella envía mensajes de texto constantemente -a veces más de 100 al día-, mientras que él prefiere hablar por teléfono o en persona.

Los amigos y la familia de Kseniia han aceptado muy bien a Mikhail, pero ella no ha tenido mucho contacto con la familia de él porque no le quedan muchos parientes cercanos.

No hay planes inmediatos para tener hijos, pero sí los quieren en el futuro, y Kseniia no está preocupada por la capacidad de Mikhail para seguir el ritmo si llega a ser un padre mayor.

"Aunque yo soy más joven, creo que él tiene más energía. Es muy activo y no le gusta quedarse quieto", dice. "Nos equilibramos muy bien".

"Dejar de sentirnos avergonzadas"

Ese "equilibrio" es algo que Lena siente que también ha encontrado en Kjetil.

Cuando entró en aplicaciones de citas hace unos años, no tenía la intención específica de encontrar a una pareja más joven. Puso que estaba dispuesta a salir con alguien entre los 26 y los 60 años.

"Yo tenía 42", dice Lena, "estaba en un momento de la vida en el que podía salir con un hombre con nietos o con un hombre sin hijos, cualquiera de las dos opciones estaba bien".

Pero el hecho de que ella y Kjetil encajaran tan bien la llevó a animar a otras mujeres a considerar también salir con personas fuera de su rango de edad.

Comenzó a publicar en redes sociales sobre su vida juntos y, a pesar de algunos comentarios negativos, la mayoría de las respuestas han sido positivas.

Lena cree que las mujeres deberían "dejar de sentirnos avergonzadas" y de juzgarse unas a otras por sus decisiones personales. Ella misma ha tenido esos sentimientos, dice, y ha logrado superarlos.

Hoy quiere que las mujeres sepan que pueden encontrar relaciones significativas y duraderas con hombres a los que quizá antes descartaron por ser más jóvenes.

Antes de su carrera en el ámbito de la psicoterapia y la educación, Lena trabajó en una residencia de ancianos y recuerda a una mujer que tenía un esposo 17 años menor que ella.

"Él venía a verla con flores todos los días. Todavía la amaba, y yo pensé para mí: eso es amor verdadero… Creo que la edad no puede arrebatar el amor".

BBC

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FUENTE: BBC