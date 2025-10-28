Las millonarias multas que Argentina había dictado contra el Comando Vermelho y las condenas

El Comando Vermelho es el grupo criminal más antiguo de Brasil que está involucrado en el enfrentamiento narco de Río de Jaineiro.

La Policía de Río de Janeiro traslada a un grupo de personas durante el operativo de este martes.

Las condenas y el decomiso de bienes Ocho de los implicados fueron condenados en juicios abreviados a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa de $2.460 millones.

El tribunal también ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo:

Efectivo: Más de $18.000.000 , US$271.000, 28.000 reales y 4.500 euros.

Vehículos: Una flota de cinco vehículos de alta gama, valuada en más de $130.000.000 (incluyendo un BMW Serie 330i y una Ford Ranger). Quiénes son los condenados del Comando Vermelho Hai Ma ("Mariano"): es de nacionalidad china y su rol era la adquisición de vehículos e inmuebles de alta gama.

: es de Bolivia y realizó parte de las transferencias informales de divisas (2022-2023). Juan David Babilonia Mora: es colombiano y también hizo tareas similares a las de Inta. El esquema de lavado de activos La investigación, que inició en 2023, reveló que las operaciones de lavado incluyeron:

Uso de Criptoactivos: Transferencias de volúmenes significativos de criptomonedas. Hai Ma fue detenido por la adquisición y transferencia de al menos US$5.030.291 en criptomonedas halladas en una hard wallet.

Empresas Fachada: Constitución de empresas para ocultar el origen de los fondos.

Bienes Registrables: Adquisición de automóviles de alta gama y operaciones inmobiliarias (como la compra de un inmueble valuado en US$1.000.000 en General Rodríguez y un departamento en Caballito). ¿Cómo continúa la investigación? El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Diego Velasco (a cargo de la Procelac), advirtió que el proceso judicial no concluye con estas condenas.