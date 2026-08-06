Las insólitas tensiones de EE.UU. y Argentina con el Brasil de Lula a dos meses de las elecciones presidenciales

Primero, Brasil le negó el ingreso a una delegación oficial de Estados Unidos por sospechas de que quería sembrar dudas sobre la confianza de su sistema electoral.

Después, el presidente argentino, Javier Milei, calificó de "ladrón y corrupto" a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en respuesta retiró a su embajador en Buenos Aires.

Y esta semana, EE.UU. canceló la visa de la embajadora de Brasil en Washington porque considera que el gobierno de Lula demora la aceptación de su nuevo representante diplomático en el país.

Quizás esa sucesión de hechos insólitos que involucran a tres de los mayores países del continente en menos de dos semanas sea una mera coincidencia.

Pero lo cierto es que las tensiones de Brasil con EE.UU. y Argentina llegaron a niveles extraordinarios tras la serie de roces diplomáticos, críticas políticas y gestos de recelo.

Detrás puede haber un afán de dos presidentes de derecha como el estadounidense Donald Trump y Milei para que el candidato opositor Flávio Bolsonaro derrote al izquierdista Lula en las elecciones de octubre en Brasil, para que otro gobierno afín a ellos se instale en la región, señalan analistas.

"No ha salido a la luz ninguna prueba de que se trate de un ataque (a Lula) coordinado por parte de Trump y Milei, pero no me sorprendería", sostiene Cynthia Arnson, profesora adjunta de relaciones internacionales en la Universidad Johns Hopkins de Washington.

"Milei y Trump son aliados cercanos, comparten una antipatía hacia Lula y estarían encantados de que Flávio Bolsonaro resultara electo", dice Arnson a BBC Mundo.

Pero, ¿cuánto podría influir todo esto en los comicios de Brasil?

"Cáscaras de banana"

La idea de que EE.UU. busca entrometerse de forma indebida en las elecciones brasileñas ha sido planteada por el gobierno de Lula y rechazada por el de Trump.

Un comunicado difundido el martes por la presidencia de Brasil indicó que los dos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. a los que se les denegó la visa de entrada al país el 24 de julio preveían "poner en duda la integridad del sistema electoral brasileño".

AFP via Getty Images Trump y Lula llevan una relación bilateral con varios altibajos.

El propio Lula defendió esa decisión el miércoles.

"Brasil no solo está preparado, sino que enfrentará a cualquier persona de afuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral", afirmó.

En cambio, al conocerse la decisión de Brasil de revocarle las visas a sus funcionarios, el Departamento de Estado sostuvo que "cualquier insinuación de un 'ardid' para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento".

Y señaló que sus funcionarios (uno de los cuales trabajó en fortalecer los vínculos de Washington con la derecha radical europea) querían mantener reuniones en Brasil para discutir sobre la integridad electoral y las libertades religiosa y de expresión.

Washington también indicó que la decisión de revocarle el martes la visa a la embajadora brasileña, Maria Luiza Ribeiro Viotti, responde a una demora del país sudamericano en aceptar al nuevo embajador designado por Trump, Daniel Perez, un legislador estatal republicano de Florida.

Pero Lula calificó de "irresponsable" la cancelación del visado a su diplomática y sostuvo que EE.UU. llevaba un año y medio sin enviar un embajador a Brasil.

La medida de Washington carece de precedentes en la relación bilateral con Brasilia y parece destinada a presionar al gobierno de Lula, señalan expertos.

AFP via Getty Images La embajadora de Brasil en EE.UU., Maria Luiza Ribeiro Viotti, tuvo su visa revocada por el gobierno de Trump.

"La sensación que tengo es que el gobierno estadounidense lanza cáscaras de banana a la espera de que Brasil, en alguna de ellas, responda de una determinada forma que justifique más medidas restrictivas por parte de EE.UU.", indica Guilherme Casarões, un experto en relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florida.

El gobierno de Trump también impuso en julio aranceles de 25% a las importaciones de diversos productos de Brasil, bajo el argumento de que el país sudamericano tiene prácticas comerciales injustas.

"Ya se han desplegado tantos instrumentos políticos, económicos y jurídicos contra Brasil que nos resulta difícil afirmar que EE.UU. no quiere nada con estas elecciones (brasileñas)", dice Casarões a BBC Brasil. "No puedo evitar calificar esto como tentativa de interferencia".

"Un juego muy complejo"

Para Trump y Milei, un triunfo de la derecha en las elecciones de Brasil tendría una importancia especial por el peso político de este país en una región donde los conservadores expanden su poder.

Ambos presidentes han mostrado su interés en promover la llegada de gobiernos ideológicamente próximos a ellos en América Latina.

Antes del balotaje por la presidencia de Chile en diciembre, por ejemplo, Milei manifestó su apoyo a José Antonio Kast, el ultraconservador que ganaría la contienda y hoy gobierna Chile.

AFP via Getty Images Milei participó del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil y lanzó fuertes críticas a Lula.

El mandatario argentino participó el 25 de julio del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Bolsonaro en Sao Paulo, donde lanzó sus primeros agravios contra Lula y pidió "parar a la basura socialista" en las urnas.

En respuesta, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y pidió explicaciones al representante de Argentina en Brasilia.

Pero Milei volvió a cargar públicamente contra Lula y el martes Brasil decidió rebajar su relación con Argentina a nivel de encargado de negocios, en la peor crisis diplomática entre los dos mayores socios comerciales del Mercosur en varios años.

Mientras Lula ha intentado evitar un enfrentamiento directo con Milei ("¿Quién es ese tipo?", preguntó hace unos días en una aparición pública), la Cancillería argentina sostuvo en un comunicado que Brasil se aísla "del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

Trump también ha respaldado abiertamente a candidatos derechistas en elecciones recientes en América Latina, como ocurrió en Colombia y Honduras, y en mayo recibió a Bolsonaro en la Casa Blanca cuando la campaña de este tenía dificultades.

El año pasado, Trump también impuso aranceles a Brasil en procura de detener el juicio por intento de golpe de Estado que enfrentaba el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un viejo aliado suyo que resultó condenado de todas formas.

Eso desató el primer gran enfrentamiento de Trump con Lula, quien comenzó a acusar a Washington de buscar entrometerse indebidamente en los asuntos internos de Brasil.

Pero las encuestas indicaron que ese duelo beneficiaba políticamente a Lula dentro de Brasil, y Trump buscó luego acercarse a su par brasileño: ambos se reunieron dos veces, en lo que parecía un creciente entendimiento mutuo.

Ahora las tensiones bilaterales vuelven a distanciarlos y plantean interrogantes sobre el efecto de todo esto en unas elecciones brasileñas donde Lula buscará un nuevo mandato.

"La opinión pública puede ser volátil, por lo que la Casa Blanca y la Casa Rosada deben de estar apostando a que su hostilidad acabe redundando en favor de Bolsonaro", evalúa Arnson.

AFP via Getty Images El efecto que tendrán en las urnas de Brasil las tensiones del país con EE.UU. y Argentina es aún incierto.

Maurício Santoro, un politólogo del Centro de estudios políticos y estratégicos de la Marina de Brasil, descarta que las declaraciones de Milei puedan cambiar a los votantes brasileños, pero advierte que las acciones de Trump son diferentes.

"En algunos casos, como en la cuestión de los aranceles y el comercio, pueden finalmente beneficiar a Lula en la medida que el presidente se presentó como defensor de la soberanía brasileña ante interferencias extranjeras", dice Santoro a BBC Mundo.

Pero señala que, por otro lado, la decisión de EE.UU. de clasificar en junio contra la voluntad de Lula a dos grupos criminales brasileños, Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, como organizaciones terroristas tuvo un impacto positivo en la opinión pública local preocupada por la inseguridad.

"Tal vez nunca una elección brasileña haya sido tan marcada por cuestiones internacionales", observa Santoro. "Es un juego muy complejo cuyas reglas aún no entendemos bien. Brasil no es Irán ni Rusia, no estamos acostumbrados a recibir sanciones: es la primera vez y estamos un tanto perplejos".

BBC

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FUENTE: BBC