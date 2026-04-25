Las fascinantes imágenes que muestran cómo está la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
El accidente nuclear de Chernóbil, ocurrido en abril de 1986, dejó una ciudad fantasma a la que visitantes y fotógrafos pueden acceder en visitas cortas.
El accidente en la planta nuclear de Chernóbil, ocurrido en abril de 1986, dejó suspendida la vida en esa región de la que fuera la república soviética de Ucrania.
Prípiat se convirtió en una ciudad fantasma con la evacuación masiva que tuvo lugar luego de la falla de seguridad que provocó una liberación masiva de radiación.
La peligrosa contaminación se expandió más allá de Ucrania por buena parte de Europa y Asia, convirtiéndose desde entonces en el mayor accidente nuclear de la historia.
Miles de personas murieron directa o indirectamente por la radiación, unas 4.000 según un consenso de investigaciones de Naciones Unidas (aunque ha habido desde entonces debate sobre si otras miles de víctimas más sufrieron enfermedades como cáncer producto de la contaminación).
Los trabajos para mitigar los daños incluyeron la creación de una zona de exclusión de un radio de 30 km en la que quedó Prípiat, donde los edificios residenciales de trabajadores, las escuelas, los parques y otras instalaciones soviéticas quedaron en el abandono.
Cuatro décadas después, ciertos espacios están abiertos a las visitas cortas cerca de la zona cero, que tardará cientos de años en quedar libre de radiación peligrosa para quienes se sometan a largas exposiciones.
El accidente nuclear se desencadenó por una falla en la ejecución de un protocolo de seguridad el 26 de abril de 1986.
El reactor 4 sufrió una explosión que liberó el material radiactivo utilizado para la generación de energía eléctrica en esa planta del norte de Ucrania.
Prípiat era el sitio donde residía buena parte de los trabajadores de la planta nuclear y sus familias. El gobierno de la Unión Soviética había construido edificios residenciales, escuelas y otras infraestructuras urbanas.
Al momento de la explosión, se calcula que había casi 50.000 residentes que fueron evacuados de emergencia.
La evacuación obligatoria en Prípiat y otras localidades más pequeñas en un radio de 30 kilómetros obligó a la gente a dejar sus hogares y muchas posesiones.
A lo largo de 40 años se ha hecho evidente el paso del tiempo en muchos sitios, pero las estructuras principales siguen ahí.
Paradójicamente, la retirada de los humanos fue aprovechada por la fauna, que en las últimas cuatro décadas ha prosperado en el lugar a pesar de la radiación.
Incluso especies como el caballo de Przewalski, que estaba en riesgo de extinción, encontraron un hábitat más propicio para reproducirse.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Qué tanto contiene la radiación el escudo protector de Chernóbil a 40 años del desastre nuclear y tras recientes ataques de drones rusos
- "Tuve que huir descalza con mi vestido de novia": el traumático recuerdo de la última boda en Chernóbil a 40 años del peor accidente nuclear de la historia
FUENTE: BBC