"Las amenazas de Trump a sus aliados europeos por Groenlandia no tienen precedentes": análisis de Faisal Islam, editor de Economía de la BBC

La amenaza coercitiva del presidente estadounidense Donald Trump de obligar a sus aliados occidentales a no oponerse a su propuesta de anexión de Groenlandia, porque de lo contrario, su comercio con Estados Unidos sufrirá daños, carece de paralelo o precedentes.

Hemos recibido algunas amenazas económicas inusuales e inesperadas del presidente Trump durante el último año, pero creo que podemos afirmar con seguridad que esta las supera a todas y nos lleva a un territorio surrealista y sumamente peligroso.

Si se toma al pie de la letra, se trata de una forma de guerra económica que la Casa Blanca está imponiendo a sus aliados más cercanos.

Ataca a aliados con una antelación increíblemente corta y por una causa que, en esencia, podría desmantelar la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ) y la alianza occidental.

Esto deja a los funcionarios de esos países completamente desconcertados. De hecho, es tan descabellado que puede que estén más desconcertados que enojados.

Nadie en el mundo pensó que una amenaza como esta, basada en la adquisición del territorio de su aliado, se haría realidad. ¿Tiene Trump realmente el respaldo en EE.UU., en el Congreso, incluso en su propia administración, para hacer esto?

¿Es este, como algunos funcionarios comerciales sugieren, el mayor TACO (siglas en inglés que significan "Trump Siempre se Acobarda") de la historia? Este tipo de anuncios pueden aparecer y desaparecer y, en términos económicos, estos países han logrado gestionar el daño hasta ahora.

Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images Trump calificó de "peligroso" que sus aliados europeos enviaran más militares a Groenlandia y como respuesta les va a imponer aranceles adicionales.

Piensen en Canadá. Su comercio con EE.UU. se ha desplomado en el último año.

Sin embargo, la estrategia de su primer ministro, Mark Carney, ha hecho que el comercio de Canadá con el resto del mundo aumente un 14%, lo que sorprendentemente vale más de lo que se necesitaba para compensar la pérdida comercial con EE.UU.

Carney ha estado en China esta semana impulsando "un nuevo orden mundial" y buscando un mayor comercio con el país asiático, no el distanciamiento que buscan algunos funcionarios de la administración estadounidense.

"Esto es China contra el mundo", intentaba persuadir la administración Trump al resto hace apenas tres meses.

Carney está poniendo de manifiesto otro enfoque, algo que quizás sea un contexto de fondo notable en la actualidad.

AFP via Getty Images Canadá, uno de los aliados tradicionales de EE.UU. a los que Trump más ha maltratado en los últimos meses, ha buscado acercarse a China.

Más allá del dinero

Sin embargo, si tomamos en serio las últimas amenazas de Trump, son extremadamente preocupantes.

No tanto por el arancel del 10%, sino por su lógica: arrebatar territorio a un aliado y el acto de intentar coaccionar públicamente a sus socios. ¿Cómo reaccionaría el mundo si China o Rusia hubieran enviado una amenaza similar a algunos de sus aliados?

El fundamento de la amenaza es, sin duda, profundamente preocupante.

Muchos en las capitales de todo el mundo leerán el anuncio de Trump en redes sociales y cuestionarán el funcionamiento de la toma de decisiones estadounidense.

El presidente Trump llega el miércoles al Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para reunirse con los líderes de los países aliados a los que acaba de amenazar económicamente.

La mayor parte del mundo espera que, para entonces, esta amenaza sin precedentes haya desaparecido de alguna manera.

