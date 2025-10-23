Las 5 familias de la mafia de Nueva York y lesiones fingidas: qué se sabe del escándalo de apuestas ilegales en la NBA

Las autoridades estadounidenses anunciaron el jueves varios arrestos de alto perfil, incluyendo el de un jugador estrella y un entrenador de la Asociación Nacional de Baloncesto ( NBA ), por presuntas apuestas deportivas ilegales.

Entre los detenidos se encuentran el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat , Terry Rozier, quienes, según se informa, fueron arrestados tras los partidos de sus equipos el miércoles.

Los arrestos forman parte de una investigación exhaustiva sobre apuestas ilegales que, según el FBI, dio lugar a dos acusaciones formales: una contra jugadores que supuestamente fingen lesiones para influir en las probabilidades de las apuestas, y otra que involucra a una red ilegal de póker vinculada al crimen organizado.

Esto es lo que sabemos sobre los casos.

El director del FBI, Kash Patel, describió a la prensa las acusaciones como "impactantes".

Se incluyeron acusaciones formales en dos casos importantes relacionados con fraude, según informaron las autoridades.

El primer caso se denomina "Operación Nada Más que Apuestas", en el que jugadores y asociados presuntamente utilizaron información privilegiada para manipular las apuestas en las principales plataformas de apuestas deportivas.

En algunos casos, los jugadores alteraron su rendimiento o se retiraron de los juegos para asegurarse de que esas apuestas se pagaran, según la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch.

Esas apuestas ascendieron a decenas de miles de dólares en ganancias.

El segundo caso es más complejo, según las autoridades, e involucra a cuatro de las cinco principales familias criminales de Nueva York, así como a atletas profesionales.

Los acusados ​​en ese caso presuntamente participaron en un plan para manipular partidas ilegales de póker y robar millones de dólares.

Para ello, utilizaron tecnología "muy sofisticada", que incluía máquinas barajadoras comerciales, lentes de contacto especiales y gafas para leer las cartas premarcadas, según las autoridades. También utilizaban una mesa de rayos X que podía leer las cartas boca abajo.

Supuestamente, las víctimas fueron engañadas para jugar en estos juegos con exatletas profesionales, quienes actuaban en la estafa como "cartas visibles" [una especie de señuelo que le daba credibilidad a la operación]. Las víctimas desconocían que todos, incluyendo al crupier y a los demás jugadores, participaban en la estafa.

Las autoridades afirmaron que comenzaron a investigar estas partidas de póker en 2019, abarcando varios lugares, como los Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan.

Los acusados ​​presuntamente blanquearon ganancias mediante transferencias bancarias y criptomonedas.

También se les acusa de haber cometido actos de violencia, incluyendo un robo a punta de pistola y extorsión contra las víctimas.

Ambas estafas ascendieron a decenas de millones de dólares en robos y hurtos a lo largo de varios años y en 11 estados, según las autoridades.

¿Qué jugadores han sido arrestados?

Getty Images El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billup también está entre los investigados por el caso de manipulación de partidas de póker.

En total, las autoridades afirman que 34 acusados ​​fueron imputados por cargos relacionados con los dos casos de fraude.

Seis fueron acusados ​​en el primer caso, en el que jugadores supuestamente fingieron lesiones para influir en las probabilidades de las apuestas, incluyendo a Rozier, jugador del Miami Heat.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que en marzo de 2023, Rozier, quien entonces jugaba para los Charlotte Hornets, supuestamente informó a personas cercanas a él que planeaba abandonar un partido antes de tiempo debido a una supuesta lesión.

Los miembros del grupo utilizaron esa información para realizar apuestas fraudulentas y obtener grandes ganancias, afirmó.

La comisionada Tisch dijo tras el arresto de Rozier el jueves que su "carrera ya está en la banca, no por lesión, sino por integridad".

El exjugador de la NBA Damon Jones también fue arrestado. Se dice que estuvo involucrado en dos partidos que presuntamente formaban parte del plan: el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks en febrero de 2023 y el de enero de 2024 entre los Lakers y los Oklahoma City Thunder.

Las autoridades identificaron un total de siete partidos de la NBA entre febrero de 2023 y marzo de 2024 que formaron parte del caso:

9 de febrero de 2023 – Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks

23 de marzo de 2023 – Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans

24 de marzo de 2023 – Portland Trail Blazers vs. Chicago Bulls

6 de abril de 2023 – Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers

15 de enero de 2024 – Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder

26 de enero de 2024 – Toronto Raptors vs. Los Angeles Clippers

20 de marzo de 2024 – Toronto Raptors vs. Sacramento Kings

El segundo caso, relacionado con partidas ilegales de póker, involucró a un total de 31 acusados, incluyendo al entrenador de los Portland Trail Blazers, Billups, quien ingresó al Salón de la Fama del baloncesto el año pasado.

Las autoridades informaron que tres de los acusados ​​fueron imputados en ambos casos. Trece miembros y asociados de las familias criminales Bonanon, Genovese y Gambino de Nueva York también fueron imputados en el caso de póker ilegal.

Los cargos incluyen robo, extorsión, fraude electrónico, fraude bancario y apuestas ilegales.

Los acusados ​​fueron arrestados y comparecerán ante el tribunal próximamente.

¿Qué ha dicho la NBA sobre las acusaciones?

En un comunicado emitido el jueves, la NBA indicó que está revisando las acusaciones federales anunciadas y que está cooperando con las autoridades.

La liga añadió que Rozier y Billups serán suspendidos de sus equipos de inmediato.

"Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad", afirma el comunicado.

¿Quiénes son las famosas "Cinco Familias" de Nueva York?

Getty Images A pesar de una reducción en actividades de la mafia desde los años 90, las familias criminales siguen teniendo una presencia en Nueva York, según el FBI.

Las autoridades afirmaron que el supuesto plan involucraba a cuatro de las cinco familias mafiosas más conocidas de Nueva York.

Las Cinco Familias (Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese) han gobernado la mafia italoamericana de la ciudad desde 1931.

Importantes desmantelamientos mafiosos redujeron la prevalencia de la actividad mafiosa en la década de 1990, con la ayuda de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y del entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.

Sin embargo, como demuestran las acusaciones del jueves, la mafia no ha desaparecido por completo.

Las Cinco Familias forman parte de la mayor red mafiosa estadounidense-siciliana conocida como La Cosa Nostra (que significa "esta cosa nuestra"), y sus miembros suelen colaborar estrechamente con sus homólogos en Sicilia.

En Italia, los mafiosos consideran la ciudad de Nueva York un "gimnasio" donde sus miembros acuden para fortalecerse, según declaró anteriormente a la BBC Anna Sergi, profesora de criminología y experta en crimen organizado moderno.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC