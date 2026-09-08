Ladrones se roban 3 obras valoradas en más US$10 millones del Museo Renoir en Francia

Los dos ladrones dejaron caer una de las obras cuando huían del museo. La policía municipal ha iniciado una búsqueda intensa de los individuos.

Dos ladrones irrumpieron en un museo dedicado al maestro impresionista francés Pierre-Auguste Renoir, llevándose cuatro obras de arte, una de las cuales dejaron caer cuando huían.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia, informó que el valor estimado de las piezas ronda los US$10 millones.

En un comunicado, el alcalde Bryan Masson expresó que la alarma del museo se activó a las 5:48 am, hora local y que, cinco minutos después, la policía municipal ya estaba en el lugar de los hechos.

"Identificados por las cámaras de CCTV de la ciudad, los dos individuos huyeron, abandonando una de las pinturas robadas", dice el comunicado.

"Los perpetradores están siendo buscados activamente, y la investigación está en curso", continuó.