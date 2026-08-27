La UEFA emprende acciones penales contra Infantino por su intención de privatizar parte del Mundial

La UEFA inició un proceso penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el plan, ahora descartado, de vender acciones en la Copa del Mundo y otras competiciones a inversores privados.

Documentos consultados por BBC Sport muestran que el organismo rector del fútbol europeo presentó una solicitud para acceder a pruebas y escritos que se utilizarán en un proceso judicial en Suiza contra Infantino, a quien la UEFA acusa de "mala gestión criminal".

Poco después del Mundial de este verano boreal, Infantino propuso la creación de una nueva empresa, Fifa Forward Enterprise (FFE), que iba a vender acciones en las competiciones de fútbol de la FIFA a inversionistas privados.

En la solicitud de pruebas, la UEFA alega que Infantino ideó el plan para enriquecerse a sí mismo y a los potenciales inversores.

"En realidad, se trataba de un vehículo para que Infantino y ese pequeño círculo adquirieran una participación permanente y se beneficiaran de los activos más valiosos de la FIFA, en detrimento de la propia FIFA, sus miembros y otras partes dentro de la familia del fútbol", plantea la demanda de la UEFA.

"Infantino empujó para que el plan se aprobara internamente en la FIFA apenas días antes, en una reunión que se convocó a toda prisa y en la que se le dio a un número limitado de directivos y empleados de la FIFA, algunos de los cuales ni siquiera habían oído hablar del plan, apenas horas para que le dieran el visto bueno al multimillonario esquema sin precedentes".

Representantes clave de la UEFA y del fútbol europeo se encontraron este jueves en Mónaco antes del sorteo de la Liga de Campeones y la situación de Infantino fue uno de los puntos de la agenda.

En un comunicado enviado a los medios, la UEFA señaló: "Los presentes encomendaron por unanimidad al presidente y a la administración de la UEFA que emprendan todas las vías institucionales, políticas y legales necesarias para lograr una reforma fundamental, restablecer los límites adecuados a la autoridad presidencial y garantizar que la FIFA vuelva a regirse como una institución, y no en torno a un solo individuo".

BBC Sport se puso en contacto con Infantino y con la FIFA para solicitar comentarios al respecto.

Qué plantea la UEFA

Getty Images La UEFA buscará acceso a distintos documentos para incluir en su proceso contra la FIFA.

La UEFA sostiene que la valoración de las acciones que se iban a vender no se verificó de forma independiente y que estas se habrían ofrecido a un precio excesivamente bajo, calificando la venta propuesta como "un precio fraudulentamente ajeno a las condiciones de mercado, promovido por Infantino en beneficio propio".

El documento de la UEFA agrega: "Según los términos anunciados por Infantino, esos inversionistas iban a adquirir una participación financiera permanente en la rama comercial de la FIFA por US$4.200 millones, lo que implicaba un valor empresarial absurdamente bajo de tan solo unos US$20.000 millones, una cifra que no fue producto de una subasta abierta y competitiva, ni fue validada por ningún tasador independiente".

En la solicitud, la UEFA pide a un tribunal de Florida que le autorice acceder a los archivos de dos empresas de la FIFA, Fifa Americas y FWC2026, para utilizarlos posteriormente en el proceso penal que se presentará en Suiza.

Ambas empresas tienen su sede en Florida.

La UEFA alega que sus 55 naciones miembros podrían haberse visto perjudicadas por el plan de venta, y que podría iniciar acciones penales contra otros funcionarios de la FIFA, así como contra Infantino.

"La UEFA y otras partes interesadas se están preparando para presentar denuncias penales en Suiza contra Infantino y posiblemente contra otros funcionarios y asesores de la FIFA por mala gestión criminal", afirma la solicitud del organismo europeo.

"La estructuración, valoración, financiación y comercialización secretas infligieron un daño directo y concreto a la reputación, la autoridad de gobierno y las relaciones comerciales de la FIFA, en detrimento tanto de la FIFA como de sus 211 miembros, incluidas las 55 asociaciones miembro de la UEFA".

La UEFA insiste en que el plan fue ideado sin su conocimiento ni el de otras partes interesadas clave en el fútbol, y que llevaba mucho tiempo gestándose.

La solicitud dice: "El 28 de julio de 2026, sin consultar al Consejo de la FIFA, a la UEFA ni a ninguna de las otras confederaciones, ni a ninguna de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, Infantino, supuestamente actuando en nombre de la FIFA, anunció públicamente un plan para transferir los derechos comerciales de las Copas Mundiales masculinas y femeninas y de la Copa Mundial de Clubes a una nueva filial: Fifa Forward Enterprise".

Getty Images Para Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, Infantino buscaba enriquecerse vendiendo intereses clave de la FIFA.

"Ese anuncio de Infantino supuso la presentación pública de un plan que él y un pequeño círculo de cómplices habían concebido y, según se informa, habían estado desarrollando en secreto durante más de un año".

La UEFA afirma en el documento que existe "un largo historial de corrupción entre los funcionarios de la FIFA" y alega que el organismo rector del fútbol mundial solo cede en sus planes cuando recibe presiones externas al deporte.

"El extraordinario poder de la FIFA sobre el fútbol mundial ha operado en gran medida sin restricciones internas significativas, y la rendición de cuentas proviene principalmente de fuerzas externas, incluyendo la presión política, el escrutinio público y la intervención a través de las fuerzas del orden internacionales", agrega la solicitud.

La sede de la FIFA se encuentra en la ciudad suiza de Zúrich, y la UEFA afirma que su plan de presentar cargos penales contra Infantino está respaldado por la ley suiza.

"Los abogados suizos han confirmado [...] que el procedimiento es razonable según la legislación suiza y que la UEFA tiene legitimación procesal, como denunciante, para presentar una denuncia penal por mala gestión contra Infantino y, potencialmente, contra otros funcionarios de la FIFA, según proceda".

¿Por qué el plan de Infantino era tan controvertido?

Getty Images El plan consideraba vender acciones de los mundiales masculino y femenino de la FIFA.

Infantino le ofreció a las 211 federaciones miembro de la FIFA US$40 millones si respaldaban la propuesta de inversión privada en sus torneos a través de la FFE, incluidas las Copas Mundiales masculinas y femeninas.

El suizo se ha enfrentado a diferentes solicitudes para que renuncie después de desechar el controvertido plan a principios de este mes.

La UEFA lideró la reacción en contra de la propuesta y dijo haber perdido la confianza en el presidente de la FIFA.

Infantino, que aspira a un cuarto mandato como presidente de la FIFA en marzo, fue acusado de traicionar la confianza "mediante el engaño" en una carta abierta emitida por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

Las federaciones de fútbol de todas las naciones constituyentes han retirado su apoyo a Infantino, pero este conserva el respaldo de la Conmebol, el organismo rector del fútbol sudamericano, y de la CAF, el organismo rector del fútbol africano, mientras que algunas naciones se han desmarcado de sus confederaciones para manifestar su apoyo al presidente de la FIFA.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC