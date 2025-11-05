La presidenta Claudia Sheinbaum denuncia a un hombre que la acosó mientras caminaba en Ciudad de México

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , presentó este miércoles una denuncia contra un hombre que la acosó mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital.

"Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmar ante Ministerio Público", explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El incidente ocurrió el martes, cuando la presidenta se dirigía caminando a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada a unas calles del Palacio Nacional.

Durante el trayecto, un hombre en aparente estado de ebriedad se acercó por detrás e intentó abrazarla y besarla en el cuello, antes de ser apartado por el equipo de seguridad de la mandataria.

Sheinbaum indicó que no se dio cuenta de lo sucedido hasta que su personal intervino y más tarde visualizó los videos del momento, viralizados en las redes sociales.

La presidenta aprovechó el caso para lanzar un llamamiento contra el acoso hacia las mujeres.

"Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie", afirmó.

En este sentido, anunció que su gobierno revisará si el acoso está tipificado como delito penal en todos los estados del país y adelantó una campaña nacional centrada en el respeto hacia las mujeres.

"Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país", planteó.

Sheinbaum relató que no es la primera vez que sufre acoso y recordó un episodio que sufrió cuando tenía 12 años en el transporte público.

Animó a todas las mujeres que sufran situaciones similares a presentar denuncias: "No hay que dejarlo pasar", subrayó.

Pese al incidente, descartó reforzar su seguridad personal.

"No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente", expresó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 15,5% de las mujeres mexicanas ha vivido algún tipo de acoso sexual, frente al 3,2% de los hombres.

Además, más del 70% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia -psicológica, física o sexual- y las autoridades estiman que más del 90% de los casos no se denuncian.

BBC

