La inteligencia artificial propone su propia versión del final de 'Juego de Tronos'

A pesar de que la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' le costó a HBO más de 90 millones de dólares –convirtiéndola en la serie de televisión más cara de todos los tiempos–, muchos de sus aficionados quedaron decepcionados por el final que concibieron sus creadores. Es por eso que en la ciudad rusa de Tomsk, un grupo de desarrolladores de inteligencia artificial decidió buscar una mejor manera de cerrar la aclamada serie en su temporada final, informa el diario local RG.

"El final [de 'Juego de Tronos'] no le gustó a nadie, porque... ¡no es un final!", declaró uno de los autores del experimento, Evgueni Garin. Y aseguró que los episodios de la última temporada fueron lanzados en un orden incorrecto, distinto al que se había previsto originalmente.

El orden 'lógico'

"En la variante que nos han mostrado, no queda claro por qué Bran se convierte en rey, si [Jon] Snow está vivo", explica Garin. "La cosa es que Snow ya no está vivo, desde hace mucho tiempo. Bran asesina al Rey de la Noche cuando, en general, ya ninguno de los principales contendientes al trono está vivo y la gente está condenada a ser derrotada por los muertos. Entonces, Bran salva a todos al matar al Rey de la Noche. Por eso sería muy lógico que lo hagan rey, a pesar de ser un lisiado y de no poder tener hijos", agregó.

Los científicos siberianos recurrieron a un complejo 'software' y a equipos de última generación para determinar cómo habría resultado el final de la trama si la épica saga se hubiera desarrollado 'lógicamente'. Estos son los resultados de su investigación:

* Primero, Daenerys Targaryen se entera de que Cersei Lannister ha decidido atacarla, después de la batalla contra los muertos, y destruye el Desembarco del Rey.

* Varys prepara un complot contra Daenerys, que luego se descubre. Entonces a Varys lo queman vivo y Jon Snow mata a Daenerys.

* Snow es luego ejecutado o sacrificado, durante la batalla final, como forma de castigo.

* Y solo después de eso, justo al final, tiene lugar la batalla de los vivos contra los muertos, en la que el Rey de la Noche resulta asesinado por Bran.

Según opinan estos investigadores, el final de los libros –que el autor todavía no termina– no será el mismo que el de la versión de HBO: de esa manera, los creadores de la saga conseguirán mayores beneficios, puesto que los fanáticos frustrados por la serie de televisión comprarán el libro con la esperanza de encontrar el final 'correcto'. (RT)