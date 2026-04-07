La cápsula Orión ajustó su trayectoria y la misión Artemis II vuelve a la Tierra: cuándo llega

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Artemis II ejecutó con éxito la maniobra clave para regresar a la Tierra

La tripulación de la misión Artemis II inició con éxito la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión.

Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula, la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.

Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ejecutó de manera exitosa.

La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

La NASA prevé un clima favorable para que Orión aterrice el viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California.

Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.