La caída de Nicolás Maduro: Acuerdos, traiciones y consecuencias políticas impredecibles

"Un importante primer paso”. En una mezcla de euforia y cautela responde Gabriel Volpi, experimentado diplomático argentino que está muy cerca de María Corina Nachado y conoce como pocos la realidad venezolana y las consecuencias de un régimen que ha sufrido un golpe letal con la captura de Nicolás Maduro. La novedad con la que amaneció el mundo este sábado 3 de enero implica una serie de obligadas lecturas.

La más concreta y lógica es aseverar que llegó el final de una era Ya nada será igual en Venezuela. De cómo se reconfiguran los elementos que aún forman parte de la dictadura chavista y las próximas acciones de Estados Unidos y sus aliados modelará los próximos tiempos, no sólo de una nación sino de una región en conjunto. Las pistas que dio Trump quien aseguró que será su país quien administre la transición. ¿Traición de Delcy Rodriguez? El Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, uno de los mayores impulsores políticos para el final del régimen chavista - que además lo proyecta como posible sucesor de Trump - fue muy claro en la conferencia de prensa en Mar a Lago en el mediodía del sábado: “Trump es un hombre de acción, y lo que dice lo hace”. Se refería a que no había que dudar que todo el despliegue que iniciaron las fuerzas armadas estadounidenses en el Mar Caribe podrían haber sido una acción psicológica pero que tenían la misión clara de terminar con Maduro y su gobierno usurpado desde el 28 de julio de 2024.

Y ello quedó en claro cuando el despliegue estadounidense en el Caribe cambió la lectura operativa sobre Venezuela, a partir de la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford. Hasta ese momento el escenario militar era poco probable. Sin embargo, Estados Unidos combinó silencio oficial con una campaña de señales y declaraciones contradictorias. Un patrón clásico de la guerra híbrida moderna. Este clima de ambigüedad convivió con el incremento sostenido de activos militares en el área de responsabilidad del Comando Sur. Tanqueros, bombarderos estratégicos, escoltas navales y una actividad aérea que ya no podía interpretarse como rutinaria. La secuencia indicó preparación para algo mucho más grande que las operaciones sobre embarcaciones narco que venían teniendo lugar.

Nicolás Maduro 36 Nicolás Maduro. Archivo MDZ. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista fue el punto de inflexión. Desde el 24 de noviembre, el gobierno de Trump contó con un fundamento jurídico interno que amplió las opciones. Lo que vino después fue el cálculo de la dimensión política y los posibles costos diplomáticos. Por lo que se vio, para Trump eso no es un impedimento. Mucho menos lo que pueda opinar la comunidad internacional u organismos como la ONU. Por aquellos días, en Caracas aparecieron indicios de inquietud. Versiones locales señalaban que la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría salido de la capital y se habría refugiado en zonas montañosas con un operativo de seguridad de perfil militar. Más tarde, creció con mucha inquietud otra versión reproducida por medios internacionales que daba cuenta de una supuesta oferta de los hermanos Rodriguez a Trump para entregar a Maduro. Casualmente, cuando se produjo este sábado el operativo de detención a Maduro, la Vice se encontraba en Rusia. Pero además, el propio Trump contó que Marco Rubio había hablado con ella y mostró disposición a hacer lo que Estados Unidos quisiera.

Desde entonces, el cuadro se conformó con la mayor delicadeza Estados Unidos ya poseía la justificación legal, la capacidad militar y la oportunidad estratégica. Venezuela no paró de exhibir nerviosismo político y un aislamiento creciente. Faltaba el momento exacto en que eso llegaría. Y llegó. Lo que viene ahora es aún más complejo de discernir en las primeras horas. La confirmación que Estados Unidos tomará el control de Venezuela hasta la transición de un gobierno democrático es la ratificación que se trató no sólo de una operación para terminar con un jefe narco que será juzgado en los tribunales de Nueva York bajo la neo doctrina de seguridad americana. Es mucho más profundo. La certeza de que se trata de la toma del país por parte del gobierno estadounidense.