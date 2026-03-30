Israel aprueba una ley para aplicar la pena capital a los palestinos condenados por realizar ataques "terroristas" mortales

El Parlamento israelí aprobó una ley que establecería la pena de muerte como sentencia por defecto para los palestinos condenados por atentados terroristas mortales.

Los críticos han calificado la nueva ley de discriminatoria y varios países europeos advierten de que corre el riesgo de socavar los "principios democráticos".

Este lunes, la nueva ley superó su tercera y última lectura en la Knesset (parlamento unicameral de Israel ) por 62 votos a favor y 48 en contra. Contó con el voto a favor del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El proyecto de ley estipula que los palestinos condenados por tribunales militares israelíes por llevar a cabo ataques mortales considerados "actos de terrorismo", serían ejecutados en la horca en un plazo de 90 días, con un posible aplazamiento de hasta 180 días.

En teoría, los israelíes judíos también podrían ser ejecutados en virtud de esta ley, pero en la práctica es casi seguro que esto no ocurriría, ya que la pena de muerte solo podría aplicarse cuando la intención del ataque sea "negar la existencia del Estado de Israel".

La legislación fue impulsada con fuerza por la extrema derecha, con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, como principal ponente. Tras la votación, publicó en X: "¡Hemos hecho historia! Lo prometimos. Lo hemos cumplido".

Limor Son-Har-Melech, pertenenciente al partido de Ben-Gvir y quien sobrevivió a un ataque perpetrado por hombres armados palestinos en el que murió su marido, defendió que la ley era necesaria, citando el ejemplo de cómo uno de los asesinos de su marido fue posteriormente puesto en libertad y participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

"Durante años, hemos soportado un cruel ciclo de terror, encarcelamiento, liberación mediante acuerdos imprudentes y el regreso de estos monstruos humanos para volver a asesinar a judíos", afirmó durante el debate en el Parlamento.

"Una medida innecesaria"

Getty Images Yair Golan, líder del partido opositor Demócrata.

Yair Golan, líder del partido opositor Demócrata, criticó la nueva ley y afirmó que daría lugar a sanciones internacionales.

"La ley de la pena de muerte para los terroristas es una medida legislativa innecesaria diseñada para que Ben-Gvir consiga más votos", dijo. "No contribuye en absoluto a la seguridad de Israel".

En vísperas de la votación, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron su "profunda preocupación", argumentaron que el proyecto de ley corría el riesgo de "socavar los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos".

La Autoridad Palestina, que administra Cisjordania, condenó la aprobación de la ley, afirmó que "pretende legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo legislativo".

Por su parte, Hamás, que controla Gaza, declaró en un comunicado emitido el lunes en la noche que la aprobación del proyecto de ley "amenaza la vida" de los presos palestinos en las cárceles israelíes, y pidió a la comunidad internacional que "garantice la protección de, nuestros presos".

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya presentó un recurso contra la ley ante el Tribunal Supremo del país.

"La ley es inconstitucional, discriminatoria por su propia naturaleza y -para los palestinos de Cisjordania- promulgada sin autoridad legal", afirmó en un comunicado.

El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si admite a trámite el recurso contra el proyecto de ley.

Israel solo ha ejecutado a dos personas en toda su historia: una de ellas fue el infame funcionario nazi Adolf Eichmann, quien desempeñó un papel importante en la perpetración del Holocausto.

BBC

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FUENTE: BBC