Israel afirma haber lanzado más de 20 mil ataques en Medio Oriente este año

El ejército de Israel informó este miércoles que perpetró alrededor de 20.900 ataques en todo Medio Oriente en 2025, principalmente contra Gaza, Irán , Siria y Líbano. Con enfrentamientos en múltiples frentes a lo largo del año, el Estado israelí requirió la movilización de soldados adicionales.

El ejército convocó a alrededor de 306.830 reservistas, incluyendo a 54.000 que anteriormente habían quedado exentos del servicio, de acuerdo con las cifras publicadas al final del año.

En Gaza, en donde entró en vigor un cese al fuego el 10 de octubre, las fuerzas de Israel perpetraron alrededor de 19.530 ataques, añadió el ejército. De acuerdo con las autoridades de salud de Gaza, los ataques israelíes han cobrado la vida de al menos 415 personas y han dejado 1.152 heridos desde el 11 de octubre.

Un total de 71.269 personas han muerto por fuego israelí desde octubre de 2023. En junio, Israel emprendió una campaña de doce días contra Irán que comenzó el 13 de junio. Ambos países lanzaron misiles el uno al otro, en una drástica escalada tras años de conflicto indirecto.

El ejército señaló que atacó alrededor de 1.500 sitios en Irán y mató a 11 científicos nucleares y 30 importantes funcionarios, incluyendo a Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y a Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

El Comando Norte perpetró alrededor de 950 ataques, principalmente en el sur de Líbano, en donde Israel indicó que ataca objetivos de Hizbulá a pesar de una tregua, y en Siria, en donde fuerzas israelíes entraron al territorio sirio en la cima del monte Hermón a finales de 2024, seguidos de frecuentes ataques por aire y tierra.

Objetivo: desarmar a Hamás en 2026

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, aseguró que la determinación del Ejército para desarmar a Hamás y a otras milicias gazatíes durante el 2026 "es absoluta".

En un comunicado difundido este miércoles, señaló: "No cederemos y continuaremos operando hasta que el último rehén caído, el sargento de policía Ran Gvili, sea enterrado en Israel".

Zamir realizó una visita de campo al sur de la Franja de Gaza junto al comandante del Comando Sur, el general Yeaniv Asor, y otros altos mandos, durante la cual conversó con las tropas y agradeció sus operaciones tras lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

El jefe del Estado Mayor sostuvo que, durante el año 2025, las tropas israelíes lograron "avances sin precedentes", entre ellos un duro golpe a Hamás, el desmantelamiento de sus unidades de primera línea y el retorno de los rehenes vivos a sus hogares. "El año 2026 será decisivo para la configuración de la seguridad del Estado de Israel", agregó.