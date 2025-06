Irán aprobó un proyecto para suspender la cooperación con el OIEA

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó la semana pasada a Grossi de "traicionar el régimen de no proliferación". "Usted convirtió el OIEA en una herramienta a conveniencia de países que no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) para privar a miembros del TNP de su derecho básico bajo el artículo 4", sostuvo, en referencia al hecho de que Israel no sea parte del citado acuerdo, incluso contando con un arsenal nuclear.