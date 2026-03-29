Irán advierte que EEUU prepara una invasión terrestre y se teme una escalada bélica

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos está preparando una operación terrestre contra Irán , al tiempo que rechazó lo que calificó como un doble discurso por parte de la administración de Washington .

A través de un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA, el funcionario del régimen advirtió sobre la supuesta planificación de una incursión militar que contradice los mensajes diplomáticos enviados por el país norteamericano en las últimas jornadas.

“Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, sostuvo Qalibaf en el documento oficial.

Las declaraciones del líder parlamentario se dieron en un contexto de máxima tensión regional y sumaron presión a la ya frágil estabilidad en Oriente Medio, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario iraní dijo que los intentos de diálogo manifestados por el gobierno estadounidense funcionarían como una distracción frente a los preparativos bélicos que, según Teherán, se estarían gestando de manera encubierta.

La denuncia de la agencia IRNA subrayó la desconfianza del régimen iraní frente a las intenciones de la Casa Blanca, marcando una escalada en la retórica oficial. Qalibaf fue contundente al señalar que el país se encuentra en alerta ante estos supuestos movimientos tácticos de Washington, reafirmando la postura de Irán frente a una posible intervención militar extranjera.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron una respuesta formal ante las acusaciones de planificación de una ofensiva terrestre en la zona de conflicto.